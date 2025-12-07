Estos son los resultados del conteo independiente de CNA sobre las elecciones

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) dio a conocer este domingo en la red social X los resultados preliminares de su conteo independiente de actas correspondiente a las elecciones generales de 2025.
De acuerdo con la institución, los datos procesados provienen tanto del sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del trabajo de miles de voluntarios que se sumaron a los proyectos impulsados por el CNA.
Entre ellos destaca el piloto de Ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), mediante el cual observadores y ciudadanos a nivel nacional enviaron fotografías y copias de las actas de sus centros de votación. Imagen de votantes en San Antonio de Flores, El Paraíso, este domingo. EFE
La institución recordó que está pendiente la recepción del material electoral enviado desde las JRV instaladas en Estados Unidos, así como las actas producto de las elecciones que se celebran este domingo en San Antonio de Flores, El Paraíso, donde el proceso fue reprogramado. EFE
Los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras continúan sin variar este domingo debido a fallas técnicas.
Hasta el momento, el CNA reporta 17,622 actas procesadas, lo que representa el 92.01 % del total. El porcentaje restante corresponde a actas con inconsistencias que aguardan el escrutinio especial del CNE. Imagen de la conferencia de prensa de ayer por parte de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall.
Según la verificación ciudadana realizada hasta la fecha, los porcentajes son los siguientes: Partido Nacional: 39.43 %, Partido Liberal: 37.97 %, Partido Libre: 18.79 %, PNU: 0.78 % y DC: 0.17 %.
Miles de hondureños acudieron a las urnas para elegir presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados nacionales y 128 al Parlamento Centroamericano, en un proceso marcado por la paralización del escrutinio y la incertidumbre sobre los resultados. Imagen del conteo del CNA.