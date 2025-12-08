Real Madrid confirma lo peor: lo pierde y anuncian su baja por meses

Madrid, España.

La resonancia magnética a la que los médicos del Real Madrid sometieron al defensa brasileño Éder Militao confirmaron los malos presagios tras caer lesionado ante el Celta por la jornada 15 de LaLiga EA Sports. El club merengue desveló que el defensor sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con afectación del tendón proximal, que le obliga a estar cuatro meses de baja. Militao sufrió la lesión muscular a los 21 minutos del duelo liguero ante el Celta de Vigo, en una acción defensiva en la que cayó fulminado tras una carrera con Pablo Durán, doliéndose de la parte posterior del muslo izquierdo que le obligó a ser sustituido por Antonio Rüdiger.

En un despiste defensivo del Real Madrid, Pablo Durán lanzó una carrera para dirigirse a un mano a mano con Thibaut Courtois. En el esfuerzo por evitarlo con una rápida carrera, Militao cayó lesionado y aumentó la plaga de bajas defensivas que sufre Xabi Alonso. "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Pendiente de evolución", informó el club blanco en un parte médico. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..