Real Madrid-Celta: Revelan lo que dijo Carreras al árbitro antes de expulsión

Revelado. El juego entre el Real Madrid vs Celta de Vigo terminó siendo intenso, y más, con la expulsión de dos jugadores del equipo de Xabi Alonso cuando iban cayendo en el Santiago Bernabéu por la jornada 15 de la Liga Española.
Tras finalizar el partido, Alejandro Quintero González, colegiado del comité andaluz que dirigió el encuentro, reflejó en el acta del partido el por que de las expulsiones de Álvaro Carreras y Endrick (que estaba en el banquillo).
Carreras fue expulsado por decirle que es "malísimo", mientras que Endrick en el banquillo por dirigirse "a voz en grito" al cuarto árbitro y desveló que Dani Carvajal, baja por lesión, le increpó en el túnel de vestuarios.
"El nivel que das y luego vas llorando en rueda de prensa", reflejó Quintero González en el acta que le dijo Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, llegó "sin atuendo deportivo y vistiendo ropa de calle".
El colegiado del partido del Bernabéu reflejó las razones de las tres expulsiones de jugadores del Real Madrid. En el minuto 64 Fran García fue expulsado "por doble amarilla", en el 90 Álvaro Carreras por dirigirse al árbitro principal diciendo “eres malísimo".
Y el brasileño Endrick por "levantarse del banquillo, saliendo del área técnica, dirigiéndose hacia el cuarto árbitro a voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico".
Además, reflejó cartulinas amarillas a Jude Bellingham por "acceder al terreno de juego sin mi autorización", a Rodrygo y Fede Valverde por "realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones".
El mismo motivo que había significado la primera tarjeta recibida por Carreras antes de ser expulsado. El técnico Xabi Alonso también fue amonestado por protestar desde la zona técnica; el partido terminó con un 0-2 a favor del Celta de Vigo.