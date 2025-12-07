Real Madrid-Celta: Revelan lo que dijo Carreras al árbitro antes de expulsión

Madrid, España.

Revelado. El juego entre el Real Madrid vs Celta de Vigo terminó siendo intenso, y más, con la expulsión de dos jugadores del equipo de Xabi Alonso cuando iban cayendo en el Santiago Bernabéu por la jornada 15 de la Liga Española.

Tras finalizar el partido, Alejandro Quintero González, colegiado del comité andaluz que dirigió el encuentro, reflejó en el acta del partido el por que de las expulsiones de Álvaro Carreras y Endrick (que estaba en el banquillo).

Carreras fue expulsado por decirle que es "malísimo", mientras que Endrick en el banquillo por dirigirse "a voz en grito" al cuarto árbitro y desveló que Dani Carvajal, baja por lesión, le increpó en el túnel de vestuarios.