Real Madrid pierde al defensor brasileño Militao

Madrid, España.

El brasileño Éder Militao, defensa del Real Madrid, sufre una lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha que, según pudo saber EFE de fuentes del club, le mantendrá alejado de los terrenos de juego unas dos semanas. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha”, informó el Real Madrid en un comunicado en su página web.

Militao, figura clave en los planes de Xabi Alonso en el Real Madrid, disputó 90 minutos en el amistoso de Brasil contra Senegal y 60 contra Túnez, en el que tuvo que retirarse del terreno de juego con una ligera cojera. El central sufrió unas molestias musculares en el minuto 60 del encuentro después de haber dado ya el susto en el arranque del partido, cuando sintió algo de dolor y obligó al técnico de la Canarinha, Carlo Ancelotti, a poner a calentar en la banda a un posible sustituto. El zaguero, sin embargo, optó por continuar y empezó la segunda mitad, momento en el que se lesionó solo, tras dar un pase a un compañero, a quien inmediatamente pidió que echara el balón fuera del campo para ser sustituido. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Situación que hizo saltar las alarmas en el conjunto blanco y las pruebas médicas a las que se sometió este miércoles en la Ciudad Deportiva de Valdebebas confirmaron la lesión.

Tiempo de baja y partidos que se pierde

Según pudo saber EFE de fuentes del club, la “ lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha” se traduce en dos semanas de baja, según las estimaciones de los médicos del Real Madrid. Tiempo de baja que le hará perderse las visitas ligueras a Elche y Girona y la salida de Liga de Campeones a Grecia para jugar contra el Olympiacos.