¿Robo? Adiós al Mundial 2026 por "culpa del VAR" en el minuto 107: Concacaf pendiente

Dolorosa manera en la que selección se queda sin poder estar en la Copa del Mundo.

  • 18 de noviembre de 2025 a las 14:20 -
  • German Alvarado
Doloroso: Selección le dijo adiós al sueño de estar en el Mundial 2026 por "culpa del VAR" en el último suspiro en un desenlace que ha desatado diversos comentarios.

Las selecciones de Irak y Emiratos Árabes Unidos se enfrentaron este martes 18 de noviembre en Basora, siendo un duelo correspondiente a la revancha del playoff de las Eliminatorias de Asia.
Emiratos Árabes Unidos e Irak habían empatado 1-1 en la ida, por lo que este martes 18 de noviembre fue el duelo de vuelta por el playoff de las eliminatorias de Asia.

La afición de Emiratos Árabes Unidos llegó con la ilusión de que su selección eliminara a Irak para avanzar al repechaje intercontinental.

Para mala fortuna de la afición de Emiratos Árabes Unidos, su selección le dijo adiós al sueño de estar en la próxima Copa del Mundo de una manera fatal.

Emiratos Árabes Unidos se puso en ventaja a los 52 minutos ya en la segunda parte con gol de Caio Lucas Fernández.

La Selección de Irak no bajó los brazos y pudo empatarle a Emiratos Árabes Unidos a los 66 minutos. Parecía que todo se iba a definir en tiempos extras.

La selección de Emiratos Árabes Unidos se metió atrás, se conformó con el empate para definirlo en tiempos extras, pero terminó siendo derrotado de la manera más cruel.

A los 103 minutos, el centrocampista emiratí Yahia Nader tocó el balón con una mano dentro del área y cometió penalti.
Inmediatamente la acción se revisó con intervención del VAR.

Al Ammari de la Selección de Irak lo convirtió al minuto 107 y desató la euforia en las gradas del Basra International Stadium.
Irak anotó el penal a los 107 minutos dejando eliminada a la selección de Emiratos Árabes Unidos .
En redes sociales algunos señalan que la acción no era para sancinar como penal
De esta forma, Irak irá a la repesca internacional de marzo a través del cupo asiático con la esperanza de volver a estar en otra Copa del Mundo. Se podrían enfrentar a dos selecciones de Concacaf.
La fecha indicada para el repechaje es la fecha FIFA que va del 23 al 31 de marzo de 2026: como el sorteo de la Copa del Mundo es el 5 de diciembre de este año, en los grupos habrá dos espacios a definir que llevarán el número de una de las dos llaves del torneo clasificatorio.
