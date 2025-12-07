Actores y directores reaccionan a la compra de Warner por Netflix

Nueva Delhi.

El actor británico Hugh Grant consideró en la India que la compra de la compañía Warner por Netflix es "otra mala noticia para quienes disfrutan de la experiencia cinematográfica".

"Me cuesta ver una película en una plataforma de streaming. De hecho lo odio", dijo Grant en un foro de liderazgo organizado por el diario indio Hindustan Times en Nueva Delhi.

Grant ha sido protagonista de películas del emporio Warner en las últimas décadas, como 'Amor con preaviso'; 'Tú la letra, yo la música' o, más adelante; 'El Atlas de las Nubes' u 'Operación U.N.C.L.E.'

"Me encanta el cine hecho para salas, hecho en celuloide, para el público, como una experiencia comunitaria", dijo Grant este sábado en Nueva Delhi

El actor británico más popular de la década de los noventa ganó el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia o Musical en 1994 por su papel en la comedia romántica 'Cuatro Bodas y un Funeral', y encarnó en los noventa roles icónicos como el del librero William Thacker en 'Notting Hil' y el del seductor Daniel Cleaver en la saga 'Bridget Jones'.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. La operación podría estar completada en el tercer trimestre de 2026.

La compra de WBD por Netflix supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.

El catálogo incluirá producciones de HBO como 'The Big Bang Theory', 'The Soprano' o 'Game of Thrones', o películas como 'The Wyzard of Oz' y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como 'Wednesday', 'Money Heist', 'Bridgerton' o 'Adolescence'.

Grant no es la primera estrella cinematográfica que carga contra la venta de Warner a Netlifx.

La compra de Warner por Netflix amenaza a toda la industria

Jane Fonda dijo ayer, al conocerse la operación, que la compra de Netflix amenaza a toda la industria cinematográfica.

En un comunicado publicado en Instagram junto al Comité Para la Primera Enmienda, un colectivo de artistas y líderes culturales que defienden la libertad de expresión, la actriz critica abiertamente esta operación que se conoció el viernes.

Se trata de "una escalada alarmante" al crear un conglomerado "que amenaza a toda la industria del entretenimiento, al público democrático al que sirve y a la primera enmienda", señala la nota.

"No se equivoquen, esto no es solo un acuerdo comercial catastrófico que podría destruir nuestra industria creativa. Es una crisis constitucional exacerbada por el demostrado desprecio de la administración por la ley", agrega el comunicado.

La declaración de Fonda también criticó a Netflix y a otras empresas que podrían verse involucradas en el acuerdo que calificó de “destructivo”.

“Como defensores de una industria basada en la libertad de expresión, tienen la responsabilidad de defender nuestros derechos, no de cederlos para enriquecerse”, añadió.