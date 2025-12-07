Jenni Rivera, Justin Quiles y Sofía Reyes, entre los estrenos de la semana

Miami.

Justin Quiles, Lenny Tavárez, Blessd, Sofía Reyes, Adriel Favela y Gabito Ballesteros están entre los artistas con nuevos temas esta semana, que incluye además dos canciones navideñas de la mano del español Alex Ubago y el grupo del género regional mexicano Reynaldos de la Sierra.

Otros estrenos presentaron Beéle con Ozuna, la cantautora peruana Nic, la argentina Taichu, como también revivió 'La gran señora', de la fallecida Jenni Rivera, esta vez al estilo banda.

"Unión" de Justin Quiles, Lenny Tavárez y Blessd

La colaboración entre los puertorriqueños y el colombiano regresa con 'LAS NEAS', un tema de reguetón que retoma la estética urbana de Medellín (Colombia) y su jerga local.

El lanzamiento vuelve a reunir a los tres artistas tras 'Medallo' y retoma elementos de la vida de barrio y de la cultura paisa.

En esta producción, los artistas incorporan expresiones populares de la ciudad colombiana y una producción centrada en ritmos urbanos.

El tema describe la conexión que cada uno mantuvo con la ciudad durante su desarrollo artístico y subraya el papel de la capital del departamento de Antioquia como punto de encuentro en sus carreras.

El fin de la trilogía de Sofía Reyes

La mexicana lanzó junto a la brasileña Luísa Sonza y el kazajo Imanbek el sencillo 'Not Ü', que completa la trilogía que inició con 'Uñas afiladas' y 'MiuMiu'.

El tema combina la producción electrónica de Imanbekcon las voces de Reyes y Sonza y explora la tensión entre deseo y poder.

El corrido moderno de Favela y Ballesteros

El cantautor y productor mexicano-estadounidense Adriel Favela presentó el sencillo 'Afterlife', una colaboración con el cantante y compositor mexicano Gabito Ballesteros.

Se trata de un corrido moderno con elementos urbanos que continúa ampliando los márgenes del regional mexicano, con un video grabado en Sonora.

Alex Ubago y su clásico de Navidad

El español llega este diciembre con su versión del villancico 'Navidad Navidad', que incorpora un matiz vocal suave, melódico y con un estilo muy ligado al jazz y las baladas románticas.

El lanzamiento busca conectar con distintas generaciones que disfrutan los villancicos tradicionales y los acerca a nuevos públicos sin modificar su esencia.

'El niño del tambor', a lo mexicano

El grupo del género regional mexicano Reynaldos de la Sierra lanzó 'El niño del tambor', un tema sierreño que combina tradición y elementos modernos, y mantiene la esencia campirana que caracteriza a la banda sinaloense.

Incorpora ritmos del sierreño alteñado y melodías festivas que invitan a celebrar en familia.

'La gran señora', ahora en banda

El legado de Jenni Rivera, fallecida en un accidente aéreo en 2012, continúa vivo con el lanzamiento de 'La gran señora-Banda', una reinterpretación del icónico álbum original de 2009, ahora con nuevos arreglos.

El álbum de la 'Diva de la banda' fue producido por Luciano Luna bajo la dirección creativa de Johnny López, hijo menor de Jenni.

Beéle a la grandes ligas con Ozuna

El colombiano unió su voz con la del puertorriqueño en 'Stendhal', un proyecto de 14 canciones que marca el salto del cantante a las grandes ligas del pop urbano global.

El (feliz por ti) de Nic

La cantautora peruana Nic, antes conocida como Nicole Zignago, lanzó su sencillo '(feliz por ti)', con el que inicia una nueva etapa artística bajo su nueva identidad.

El tema muestra una versión más íntima de la artista y marca el inicio de un ciclo creativo que, según explicó, busca mayor conexión personal con su audiencia.

La electrónica de la argentina Taichu

La artista argentina Taichu lanzó su álbum 'HOTCORE', un proyecto que mezcla ritmos urbanos, electrónicos y elementos de bachata y que continúa la línea de su disco anterior, RAWR. Incluye canciones como 'P.O.V', 'Diva', 'Vicios en Vice City' y 'Los Ángeles', además de colaboraciones con artistas de distintos países.