Danny Ocean cantará en la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Miami.

El cantautor venezolano Danny Ocean se presentará el próximo 10 de diciembre en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo (Noruega), en la que se entregará el galardón a su compatriota, la opositora María Corina Machado.

"Tanto María como Danny Ocean han sido voces activas y portavoces frente a las realidades sociales y humanitarias que vive Venezuela, elevando la conversación global sobre la situación de su país, su gente y su cultura", detalla en un comunicado la representación del artista.

Subraya que "la ceremonia reunirá a ambos como representantes de una generación de venezolanos que impulsa un mensaje de resiliencia, unión y esperanza".

La elección de Machado como galardonada destaca su labor por promover los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición pacífica del régimen de Nicolás Maduro a la democracia, agrega.

Nacido en Caracas, Venezuela, la carrera de Danny Ocean despegó con 'Me rehúso' y continuó con éxitos como 'Dembow', 'Vuelve' y 'Fuera del mercado', fusionando reguetón, pop electrónico y R&B.

Su talento como compositor se refleja también en colaboraciones con Karol G y Reik.

En 2025 alcanzó su segundo #1 en Billboard con 'Imagínate' junto a Kapo y lanzó éxitos como 'Vitamina' y 'Priti'. Además, presentó su álbum 'Babylon Club' y giró por Latinoamérica, mientras continúa su labor social como embajador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La participación de Danny Ocean formará parte del programa oficial de la ceremonia, que cada año reconoce a individuos y organizaciones que contribuyen a la construcción de un mundo más justo, libre y pacífico.