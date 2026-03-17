Inicia el Aurelio Fest 26 para recordar el legado de Aurelio Martínez

La Ceiba

Este martes, la “novia de Honduras” se viste de cultura con el inicio del Aurelio Fest 2026, en honor al embajador garífuna Aurelio Martínez.

La actividad arrancó con el ritual “Cabo de Año”, una celebración ancestral garífuna para despedir a los difuntos del mundo terrenal y dar paso al plano espiritual.

Cabe destacar que el evento, que se desarrolla en la playa del hotel Partenón Beach y en el restaurante Nazaru de La Ceiba, conmemora el primer aniversario del fatídico accidente aéreo de la aerolínea Lanhsa, ocurrido en Roatán, Islas de la Bahía, un 17 de marzo.

Las actividades iniciaron desde las 8:00 de la mañana con ceremonias espirituales y rezos tradicionales, dando paso a una agenda que, del 17 al 21 de marzo, incluirá conciertos en vivo con artistas nacionales e invitados.