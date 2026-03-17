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Inicia el Aurelio Fest 26 para recordar el legado de Aurelio Martínez

Este 17 de marzo inició el Aurelio Fest 26 en La Ceiba, evento que recuerda a Aurelio Martínez y el resto de las víctimas del accidente de Lanhsa en Roatán

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 11:05 -
  • Carlos Molina
Inicia el Aurelio Fest 26 para recordar el legado de Aurelio Martínez

Las actividades iniciaron desde las 8:00 de la mañana con ceremonias espirituales y rezos tradicionales.

La Ceiba

Este martes, la “novia de Honduras” se viste de cultura con el inicio del Aurelio Fest 2026, en honor al embajador garífuna Aurelio Martínez.

La actividad arrancó con el ritual “Cabo de Año”, una celebración ancestral garífuna para despedir a los difuntos del mundo terrenal y dar paso al plano espiritual.

Cabe destacar que el evento, que se desarrolla en la playa del hotel Partenón Beach y en el restaurante Nazaru de La Ceiba, conmemora el primer aniversario del fatídico accidente aéreo de la aerolínea Lanhsa, ocurrido en Roatán, Islas de la Bahía, un 17 de marzo.

Las actividades iniciaron desde las 8:00 de la mañana con ceremonias espirituales y rezos tradicionales, dando paso a una agenda que, del 17 al 21 de marzo, incluirá conciertos en vivo con artistas nacionales e invitados.

Hay exposiciones fotográficas y de pintura.

Hay exposiciones fotográficas y de pintura.

En este evento también están presentes los retratos de cada una de las doce víctimas. Asimismo, se desarrollarán conferencias sobre la cultura y música garífuna, así como una feria de emprendimientos locales.

“La entrada es totalmente gratuita. Invitamos a todo el pueblo hondureño a celebrar la vida de un artista que llevó nuestra bandera a los cinco continentes”, expresó Danna Álvarez, del comité organizador.

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El evento es una iniciativa de la familia de Aurelio Martínez para recordar su legado musical y cultural. Desde Nueva York llegó Samir Martínez, uno de los hermanos del artista, quien lo recordó como un gran ser humano.

“Para la familia, esto que pasó ha sido devastador, y participar en este evento es importante porque recordamos su legado”, manifestó Samir.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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