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Honduras designa nuevos embajadores en Chile y Nicaragua

Rosa de Lourdes Paz es la nueva embajadora en Chile y Francisco Zepeda en Nicaragua

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 07:37 -
  • Agencia EFE
Honduras designa nuevos embajadores en Chile y Nicaragua

Paz y Zepeda posan junto a la canciller hondureña, Mireya Aguero.

Tegucigalpa.

Honduras designó este lunes a Rosa de Lourdes Paz como nueva embajadora en Chile y a Francisco Zepeda en Nicaragua, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

Ambos diplomáticos juraron como nuevos embajadores en Chile y Nicaragua ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, indicó la misma fuente en sus redes sociales.

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El nombramiento de Paz como representante en Chile "responde al interés del Gobierno del presidente Nasry Asfura en consolidar la agenda bilateral y atención a la comunidad hondureña en ese país sudamericano", añade el mensaje.

Señala además que Paz "asumirá sus funciones con el propósito de impulsar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo y al fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas naciones".

Sobre el nuevo embajador en Nicaragua, señaló que el embajador Zepeda "trabajará en el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre ambas naciones, promoviendo iniciativas de interés común".

Zepeda es un coronel de aviación, ya retirado, que también ha ejercido como secretario de Defensa y embajador de Honduras en Israel, Taiwán y El Salvador, entre otros cargos.

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Agencia EFE
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