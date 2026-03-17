Honduras designa nuevos embajadores en Chile y Nicaragua

Tegucigalpa.

Honduras designó este lunes a Rosa de Lourdes Paz como nueva embajadora en Chile y a Francisco Zepeda en Nicaragua, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano. Ambos diplomáticos juraron como nuevos embajadores en Chile y Nicaragua ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, indicó la misma fuente en sus redes sociales.

El nombramiento de Paz como representante en Chile "responde al interés del Gobierno del presidente Nasry Asfura en consolidar la agenda bilateral y atención a la comunidad hondureña en ese país sudamericano", añade el mensaje.

🇭🇳🤝🇨🇱 | 𝗖𝗮𝗻𝗰𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗠𝗶𝗿𝗲𝘆𝗮 𝗔𝗴ü𝗲𝗿𝗼 𝗷𝘂𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗽ú𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲



En el marco del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Honduras y Chile, la... pic.twitter.com/T3G6XaF1mq — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) March 17, 2026

Señala además que Paz "asumirá sus funciones con el propósito de impulsar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo y al fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas naciones". Sobre el nuevo embajador en Nicaragua, señaló que el embajador Zepeda "trabajará en el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre ambas naciones, promoviendo iniciativas de interés común".

🇭🇳🤝🇳🇮 | 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀 𝗮𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗘𝗺𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗽ú𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗡𝗶𝗰𝗮𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮



La Canciller Mireya Agüero juramentó a Francisco Zepeda Andino como Embajador de Honduras ante la República de Nicaragua, quien asumirá sus funciones... pic.twitter.com/tILiyQle1m — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) March 17, 2026