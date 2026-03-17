Familiares del diputado Selvin Morales hacen campaña en GoFundMe para implantarle un corazón artificial

San Pedro Sula

Centenares de personas han mostrado su solidaridad con el diputado hondureño Selvin Octavio Morales, quien ya está siendo preparado en México para someterse a la implantación de un “corazón artificial”, un dispositivo cuyo costo supera los 12 millones de lempiras. La cirugía será realizada el sábado por un equipo de especialistas del hospital Puerta de Hierro Andares, en México. Desde que LA PRENSA dio a conocer la situación del diputado y su lucha por sobrevivir, distintos medios de comunicación replicaron la información, lo que motivó a muchas personas a responder al llamado de la familia.

En algunos municipios de Lempira se han realizado maratones para recaudar fondos en apoyo al parlamentario, quien se encuentra conectado a varias máquinas mientras es preparado para la cirugía, la cual le brinda un 80 % de probabilidades de sobrevivir, según explicó Lesbia Solórzano, esposa del diputado. En conversación con LA PRENSA, Solórzano agradeció a todos los que han colaborado. “No importa la cantidad, pero seguimos viendo la mano de Dios en todo este proceso. Familiares, amigos, compañeros diputados de Octavio y paisanos han hecho sus depósitos para poder recaudar lo que se necesita”, dijo. “Hay mucha gente en oración y eso para nosotros es importante porque sabemos que gracias a eso Dios se sigue manifestando y tenemos fe en que todo saldrá bien”, añadió Solórzano.