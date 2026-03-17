Familiares del diputado Selvin Morales hacen campaña en GoFundMe para implantarle un corazón artificial

Centenares de personas han mostrado su solidaridad con el diputado hondureño Selvin Octavio Morales, quien ya está siendo preparado en México para someterse a la implantación de un “corazón artificial”, un dispositivo cuyo costo supera los 12 millones de lempiras.
La cirugía será realizada el sábado por un equipo de especialistas del hospital Puerta de Hierro Andares, en México.
Desde que LA PRENSA dio a conocer la situación del diputado y su lucha por sobrevivir, distintos medios de comunicación replicaron la información, lo que motivó a muchas personas a responder al llamado de la familia.
En algunos municipios de Lempira se han realizado maratones para recaudar fondos en apoyo al parlamentario, quien se encuentra conectado a varias máquinas mientras es preparado para la cirugía, la cual le brinda un 80 % de probabilidades de sobrevivir, según explicó Lesbia Solórzano, esposa del diputado.
En conversación con LA PRENSA, Solórzano agradeció a todos los que han colaborado. “No importa la cantidad, pero seguimos viendo la mano de Dios en todo este proceso. Familiares, amigos, compañeros diputados de Octavio y paisanos han hecho sus depósitos para poder recaudar lo que se necesita”, dijo.
“Hay mucha gente en oración y eso para nosotros es importante porque sabemos que gracias a eso Dios se sigue manifestando y tenemos fe en que todo saldrá bien”, añadió Solórzano.
La esposa del diputado reiteró que el diagnóstico médico indica que padece insuficiencia cardíaca aguda y miocardiopatía dilatada, la misma enfermedad de la que murió su padre hace varios años.
El tratamiento que le realizarán en el hospital consiste en la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda HeartMate 3, conocido popularmente como “corazón artificial”, una tecnología altamente especializada utilizada para ayudar al corazón a bombear sangre.
El aparato extrae la sangre del ventrículo izquierdo y la impulsa hacia el resto del cuerpo, cumpliendo parcialmente la función del corazón, según explicaciones médicas brindadas a la familia del parlamentario.
El dispositivo tiene un costo aproximado de 10.5 millones de lempiras. Sumado a la cirugía y tres días en la unidad de cuidados intensivos, el monto podría ascender a 12 millones de lempiras, sin incluir la rehabilitación posterior, explicó Solórzano.
“Estabilizarlo ya ha sido costoso. “Hemos gastado millones”, expresó. El esfuerzo por continuar obteniendo fondos llevó a los familiares del diputado Morales Bonilla a difundir en redes sociales una campaña para solicitar apoyo económico, con el objetivo de reunir recursos que permitan cubrir los gastos de la cirugía, el dispositivo y la hospitalización.
A través de la plataforma GoFundMe, se invita a colaborar mediante el enlace “Salvemos a Octavio Morales con un corazón artificial”. En la descripción, la familia explica que el diputado enfrenta una situación crítica: su corazón ya no funciona correctamente y la única alternativa para que pueda continuar con vida es la implantación del dispositivo.
Sus familiares mantienen la esperanza de reunir los recursos necesarios para esta compleja cirugía. “Cada aporte, sin importar el monto, puede marcar la diferencia y darle a Octavio la oportunidad de seguir viviendo”, señalaron.
La familia también agradeció el respaldo de las autoridades del Congreso Nacional, así como de todas las personas que han realizado aportaciones, oraciones y expresado sus mejores deseos. “Seguimos necesitando y tenemos la fe de que todo saldrá bien”, concluyó Solórzano.
Pueden seguir aportando a las cuentas a nombre de Lesbia Lizeth Solórzano en Banco de Occidente 211110166599 y Banco Atlántida 011200743968.