Diego Luna y Guillermo del Toro nominados al Globo de Oro 2026

Los Ángeles

El cineasta mexicano Guillermo del Toro optará al Globo de Oro a mejor director por 'Frankenstein', según anunció este lunes la organización de estos premios, que se celebrarán el próximo 11 de enero en Los Ángeles.

En esta categoría, Del Toro compite con Paul Thomas Anderson ('One Battle After Another'), Ryan Coogler ('Sinners'), Jafar Panahi ('It was just an accident'), Joachim Trier ('Sentimental Value') y Chloé Zhao ('Hamnet').

Otro mexicano que obtuvo una nominación en estos destacados premios fue Diego Luna . Está nominado al Globo de Oro a mejor actor de drama de televisión por 'Andor'.

La ceremonia se celebrará el 11 de enero de 2026 y será presentada por Nikki Glaser.