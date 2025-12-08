Diego Luna y Guillermo del Toro nominados al Globo de Oro 2026

El cineasta mexicano Guillermo del Toro optará al Globo de Oro a mejor director por 'Frankenstein', según anunció este lunes la organización de estos premios, que se celebrarán el próximo 11 de enero en Los Ángeles.
En esta categoría, Del Toro compite con Paul Thomas Anderson ('One Battle After Another'), Ryan Coogler ('Sinners'), Jafar Panahi ('It was just an accident'), Joachim Trier ('Sentimental Value') y Chloé Zhao ('Hamnet').
Otro mexicano que obtuvo una nominación en estos destacados premios fue Diego Luna . Está nominado al Globo de Oro a mejor actor de drama de televisión por 'Andor'.
La ceremonia se celebrará el 11 de enero de 2026 y será presentada por Nikki Glaser.
Lista de nominados a los Premios Globo de Oro 2026: principales categorías
Mejor película musical o comedia: “Blue Moon”, “Bugonia”, “Marty Supreme”, “No Other Choice”, “Nouvelle Vague” ,“One Battle After Another”
Mejor película, drama:' Hamnet', 'Frankenstein'',Un simple accidente','El agente secreto,''Valor sentimental','Pecadores'
Mejor miniserie de televisión: “Adolescence”, “All Her Fault”, “The Beast in Me”, “Black Mirror”, “Dying for Sex”, “The Girlfriend”
Mejor actor de reparto en una película: Benicio del Toro, Jacob Elordi, Paul Mescal, Sean Penn, Adam Sandler, Stellan Skarsgard.
Mejor un actor en una serie de televisión - drama: Sterling K. Brown, Diego Luna, Gary Oldman, Mark Ruffalo, Adam Scott, Noah Wylie
Mejor actriz en una película - musical o comedia: Kristen Bell – Nobody Wants This, Ayo Edebiri – The Bear, Selena Gomez – Only Murders in the Building, Natasha Lyonne – Poker Face, Jenna Ortega – Wednesday, Jean Smart – Hacks
Mejor actriz en película de drama: Jessie Buckley por ‘Hamnet’,Jennifer Lawrence por ‘Die, My Love’,Renate Reinsve por ‘Sentimental Value’,Julia Roberts por ‘After The Hunt’,Tessa Thompson por ‘Hedda’,Eva Victor por ‘Sorry, Baby’
Mejor actor en película de drama: Joel Edgerton por ‘Train Dreams’,Oscar Isaac por ‘Frankenstein’,Dwayne Johnson por ‘The Smahing Machine,‘Michael B. Jordan por ‘Sinners’,Wagner Moura por ‘The Secret Agent’,Jeremy Allen White por ‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’
Mejor logro en la taquilla: Avatar: Fuego y Cenizas, F1: La Película, Kpop Demon Hunters, Misión Imposible: La sentencia final, Sinners, Weapons, Wicked: For Good, Zootopia 2
Mejor actriz en película musical o de comedia: Rose Byrne en ‘If I Had Legs I’d Kick You’,Cynthia Erivo por ‘Wicked: For Good’,Kate Hudson por ‘Song Sung Blue’,Chase Infiniti por ‘One Battle After The Other’,Amanda Seyfried por ‘The Testament of Ann Lee’,Emma Stone por ‘Bugonia’
Mejor actor en película musical o de comedia: Timothée Chalamet por ‘Marty Supreme’,George Clooney por ‘Jay Kelly,’Leonardo DiCaprio por ‘One Battle After The Other’,Ethan Hawke por ‘Blue Moon’,Lee Byung-Hun por ‘No Other Choice’,Jesse Plemons por ‘Bugonia’
Mejor serie de drama: ‘The Diplomat,’‘The Pitt’‘,Pluribus’,‘Severance’‘Slow Horses,’‘The White Lotus’
Mejor director de película: Paul Thomas Anderson por ‘One Batlle After The Other’,Ryan Coogler por ‘Sinners’,Guillermo del Toro por ‘Frankenstein’,Jafar Panahi por ‘It was just and accident’,Joachim Trier por ‘Sentimental Value’,Chloé Zhao por ‘Hamnet’
Mejor película animada:‘Arco’‘Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, Infinity Castle’‘Elio’‘,Kpop Demon Hunters’,‘Little Amélie or The Character of Rain,’‘Zootopia 2’
Mejor actor de reparto en película: Benicio del Toro en ‘One Battle After The Other’,Jacob Elordi en ‘Frankenstein’,Paul Mescal en ‘Hamnet’,Sean Penn en ‘One Battle After The Other’,Adam Sandler en ‘Jake Kelly’,Stellan Skarsgård en ‘Sentimental Value’
Mejor serie limitada: ‘Adolescence’‘,All Her Fault’‘,The Beast In Me’‘,Black Mirror’,‘Dying For Sex’‘,The Girlfriend’
Mejor banda sonora: Alexandre Desplat por ‘Frankenstein’,Ludwig Göransson por ‘Sinners’Sonny ,Greenwood por ‘One Battle After The Other,’Kangding Ray por ‘Sirat’,Max Richer por ‘Hamnet,’Hans Zimmer por ‘F1: La Película’
Mejor actor en serie de drama: Sterling K. Brown en ‘Paradise,’Diego Luna en ‘Andor’,Gary Oldman en ‘Slow Horses’,Mark Ruffalo en ‘Task’,Adam Scott en ‘Severance’,Noah Wyle en ‘The Pitt’