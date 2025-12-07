Karla Panini revive a la "Comadre Güera" y enciende las redes

Karla Panini sorprendió a sus seguidores al volver a dar vida, después de varios años, a la ‘Comadre Güera’ en un nuevo video difundido en sus redes sociales. En las imágenes, la comediante aparece caracterizada como el famoso personaje, retomando los gestos, el tono pícaro y el estilo directo que la hicieron tan popular entre el público durante la época de "Las Lavanderas".
En el clip, Panini envía saludos a sus seguidores mientras suelta frases cargadas de humor y doble sentido, elementos que definieron a la ‘Comadre Güera’ y que aún generan respuesta entre quienes recuerdan esa etapa de su carrera.
La comediante comentó la publicación tras las diversas polémicas que ha protagonizado tanto en su vida personal como profesional: “Siempre he amado interpretar a esta loca”.
Aunque solo hizo comedia con su afamado personaje, Karla Panini no dio otro mensaje sobre quién fue su compañera en escena y amiga fuera de la ficción. No obstante, los usuarios no tardaron en hacerse presentes y criticarla por esta polémica acción.