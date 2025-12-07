Karla Panini revive a la "Comadre Güera" y enciende las redes

México.

Karla Panini sorprendió a sus seguidores al volver a dar vida, después de varios años, a la ‘Comadre Güera’ en un nuevo video difundido en sus redes sociales. En las imágenes, la comediante aparece caracterizada como el famoso personaje, retomando los gestos, el tono pícaro y el estilo directo que la hicieron tan popular entre el público durante la época de "Las Lavanderas".

En el clip, Panini envía saludos a sus seguidores mientras suelta frases cargadas de humor y doble sentido, elementos que definieron a la ‘Comadre Güera’ y que aún generan respuesta entre quienes recuerdan esa etapa de su carrera.