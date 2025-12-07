Integrante de BTS padece una extraña enfermedad y revela cómo lo afecta

Corea.

A diferencia de una lesión temporal o propia del desgaste por la actividad física, lo que Jin experimenta es una condición crónica: el Síndrome de Ehlers-Danlos (SED) , un trastorno que afecta el tejido conectivo.

Jin, integrante de BTS y uno de los favoritos por el ARMY , es famoso por su cercanía con el fandom de la banda, pues ha sido visto en varias ocasiones interactuando con sus seguidores a lo largo del mundo.

A pesar de las dificultades que implica vivir con una condición como el SED, Jin ha continuado con sus actividades como artista, incluyendo el cumplimiento de su servicio militar. La respuesta de ARMY ha sido consistente: mensajes de apoyo, comprensión y cariño que han acompañado cada actualización sobre su salud. Para sus seguidores, Jin es más que un idol; es un ejemplo de perseverancia y autenticidad.

Su grupo también ha sido un pilar importante. En una ocasión, luego de que Jin se sometiera a una cirugía por un golpe en uno de sus dedos, BTS tenía programada una presentación en los Grammy. Para protegerlo, la coreografía fue reorganizada y adaptada, demostrando que el bienestar del artista siempre ha sido prioridad para sus compañeros.

Este síndrome, padecido por Jin de BTS, suele manifestarse con hipermovilidad articular, piel más elástica de lo normal, y fragilidad en los vasos sanguíneos, lo que vuelve más susceptibles a las personas que lo padecen a lesiones o deformidades articulares.