Kendall Jenner enciende rumores de embarazo y las redes estallan

Los rumores sobre un posible embarazo de Kendall Jenner han vuelto a tomar fuerza, impulsados por recientes imágenes y especulaciones que circulan en redes sociales.

Aunque la modelo de 30 años de edad no ha confirmado nada, su nombre se ha convertido nuevamente en tendencia mundial.

En los últimos días, varios medios internacionales retomaron el tema luego de que seguidores aseguraran haber visto a Kendall con una ligera “barriguita” durante una salida en Los Ángeles, lo que alimentó la conversación digital.

Las fotografías, tomadas por paparazzi y compartidas por fanáticos, desataron una ola de comentarios sobre la posibilidad de que la integrante del clan Kardashian-Jenner esté esperando su primer hijo.

Los rumores no son nuevos. En 2023, un avance del reality "The Kardashians" ya había provocado especulación cuando un productor le preguntó directamente a Kendall “cómo va su embarazo”, generando confusión entre los fans.

En aquel momento, la escena formaba parte del juego narrativo del programa, pero bastó para que la conversación se viralizara.

La relación de Kendall con el cantante Bad Bunny también ha sido parte del foco mediático. Desde que se les vinculó sentimentalmente, cualquier gesto, aparición pública o detalle ha sido interpretado como pista sobre un posible embarazo.

Algunos medios incluso han sugerido que la pareja podría estar esperando un hijo, aunque sin pruebas concretas.

Hasta ahora, ni Kendall ni su familia han emitido declaraciones oficiales. Como suele ocurrir con las Kardashian-Jenner, el silencio solo alimenta la expectativa.

Mientras tanto, los fans siguen divididos entre quienes creen que la modelo finalmente podría convertirse en madre, siendo la única del clan que aún no tiene hijos ni una pareja oficial, y quienes consideran que se trata simplemente de otro episodio más en la larga historia de rumores que rodean a la familia más mediática del entretenimiento en Estados Unidos.