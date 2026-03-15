Tragedia en la CA-5: Madre e hijo mueren tras volcamiento de rapidito en Potrerillos

Potrerillos

Una mañana de domingo que debía ser de esparcimiento se tiñó de sangre en la carretera CA-5. Un trágico accidente vial dejó como saldo preliminar a una madre y su hijo muertos, así como varios heridos, a la altura de la comunidad de Nueva Garroba, en Potrerillos, Cortés.

Las víctimas mortales, identificadas como Ilda Ester Gutiérrez Vásquez y Kíver Alejandro Pineda Gutiérrez, originarios de Arenales, Chinacla, en Marcala, La Paz, se conducían en una unidad de transporte tipo rapidito.

Según relatos de los sobrevivientes, el grupo había salido desde Marcala con destino hacia el norte de Honduras, en una excursión para celebrar el cumpleaños número 13 de otro de los hijos de Ilda Ester Gutiérrez, sin imaginar que el viaje terminaría en fatalidad.

El hecho se registró durante la mañana de este domingo, cuando el conductor de la unidad perdió el control del volante y se salió de la calzada y dio varias vueltas sobre el pavimento. Algunos pasajeros y testigos en la escena aseguraron que la excesiva velocidad fue el factor detonante de la imprudencia que provocó el volcamiento.

Asimismo, otros testigos relataron que el conductor de la unidad presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, quienes hasta el momento no han brindado detalles sobre el paradero o estado del chofer.

”El chofer venía muy rápido. “Debe ser castigado y multado por estas muertes y por todos los que resultamos golpeados”, manifestó con indignación uno de los pasajeros.

En el lugar imperaba el caos mientras los heridos permanecían a la orilla de la carretera a la espera de las ambulancias. Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron a la zona para brindar los primeros auxilios y trasladar a los lesionados de gravedad a los centros hospitalarios más cercanos; hasta el momento, el estado de salud de varios de ellos es reservado.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) deberán iniciar las investigaciones correspondientes que permitan deducir responsabilidades al conductor.