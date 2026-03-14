Capturan a presunto autor material del asesinato de dos mujeres en aldea Naranjito

Santa Bárbara, Honduras.

La detención de Núñez Valle se ejecutó el pasado jueves, cuando el sospechoso salía de un centro penitenciario donde permanecía recluido por el delito de portación de droga.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen habría tenido un móvil pasional , según indicaron autoridades vinculadas al caso.

Autoridades policiales capturaron a Grevin Hahin Núñez Valle , señalado como supuesto responsable de dos delitos de asesinato y asociación para delinquir, en perjuicio de Joselyn Sarmiento Canales y Nancy Yadira García Carranza , ambas integrantes de la comunidad LGTBI .

Al recuperar su libertad, agentes policiales procedieron a capturarlo en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con el asesinato de las dos mujeres.

Según las autoridades, existen videos y testimonios que forman parte de los elementos probatorios recopilados durante el proceso investigativo.

Asimismo, las investigaciones se desarrollan en conjunto con la Unidad de Femicidios y Delitos Conexos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Las autoridades señalan que Núñez Valle es miembro de la banda delictiva conocida como Los Hidalgo, que opera en la zona.

El caso será presentado mediante requerimiento fiscal ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional, como parte del proceso judicial iniciado contra el imputado.

El doble asesinato ocurrió el pasado 17 de agosto de 2025 en la aldea Naranjito, municipio de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.

Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público solicitó la convalidación de la aprehensión del sospechoso.

También se pidió la juramentación de peritos en balística, video forense, vinculación criminal y extracción de datos, con el fin de fortalecer las pruebas dentro del expediente.

Además, se solicitó que se libre comunicación a los juzgados de Quimistán, Santa Bárbara, y de La Entrada, Copán, para la remisión de expedientes relacionados con diligencias prejudiciales.

Las autoridades continúan con el proceso investigativo para determinar plenamente la responsabilidad penal del detenido en el doble crimen que conmocionó a la comunidad.