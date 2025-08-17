Matan a dos mujeres en Naranjito, Santa Bárbara

Naranjito, Santa Bárbara.

Dos mujeres fueron asesinadas la madrugada de este domingo en el barrio Dolores, del municipio de Naranjito, Santa Bárbara .

Las víctimas fueron identificadas como Yadira Torres y Joselin Sarmiento , quienes según reportes preliminares fueron atacadas a disparos por individuos. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones en la zona.

Elementos policiales llegaron al lugar para acordonar la escena y comenzar con las diligencias investigativas. Hasta el momento no se ha informado sobre capturas ni sobre el posible móvil del crimen.

Las estadísticas reflejan la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres en el país. De acuerdo con organismos de seguridad, en lo que va del año ya se contabilizan más de 150 femicidios a nivel nacional.