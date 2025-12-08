Emilio Mejía protagoniza “Cae el sol”, su debut en cine

Con una cámara prestada, unos pocos amigos y el sello creativo de Honduwood Films, un joven hondureño se propone demostrar que incluso desde el lugar menos pensado se pueden contar historias capaces de cambiar vidas. Así reza la sinopsis de “Cae el sol”, la nueva propuesta del director Aeden O’Connor, que otorga a Emilio Mejía su primer papel protagónico.
A sus 22 años, el originario de San Pedro Sula regresa al país tras una larga estadía entre México y Estados Unidos, para sumergirse en esta nueva historia que comenzará a rodarse en los próximos días y que él identifica como “una oportunidad para lucirse”. Antes, comparte sus impresiones en una entrevista a detalle.
¿Qué tal este regreso a Honduras después de varios años preparándote como actor en el extranjero?
Ha estado muy bien. Es mi primera vez en Tegus, de hecho, así que eso es muy emocionante. Espero aprovechar para ver a mi familia y conocer mucha gente buena. Y diciembre siempre es un buen mes para volver.
Estás promocionando este nuevo proyecto, “Cae el sol”, en donde figuras como actor protagonista. Contanos un poco de qué trata la película, sin darnos demasiado “spoiler”.
Trata de un joven hondureño al que le encanta el cine y quiere hacer todo en su poder para sacar proyectos por los que siente pasión. Quiere hacer cine honesto, algo diferente. Él tiene un amigo, una camarita y un micrófono, y eso es todo lo que necesita. De ahí se termina metiendo con pandilleros y jóvenes por malos caminos para sacar su sueño adelante. Así se desarrolla.
Sobre tu personaje de Jackson, ¿encuentras alguna afinidad entre él y vos?
Diría que sí, porque es un joven muy apasionado, que persigue lo que quiere. Yo siento que soy igual y me relaciono mucho con él en ese aspecto. Estoy muy emocionado por darle vida.
¿Qué temáticas de esta propuesta consideras que son las más relevantes en el contexto actual?
Para iniciar, la migración. La película empieza con Jackson y su mejor amigo, John Lennon, grabando una caravana de migrantes que están viajando, y ahí van ellos dos metidos en el lío para sacar una toma perfecta. También la realidad tan difícil de muchos hondureños, de jóvenes que sienten que no tienen otra alternativa.
“Cae el sol” está en etapa de preproducción. Háblanos de estos primeros acercamientos con el director y con el resto del equipo.
Hemos estado en ensayos con una acting coach colombiana; ella es increíble. También hemos tenido contacto con Aeden O’Connor y hemos podido conocernos como elenco, y hay mucha química, mucho amor. Todos tenemos la misma visión sobre esta película, siento, y seguro va a ser algo muy bonito. El actor que hace a Lennon, Big Mike, es un rapero y artista de música urbana muy talentoso. Y el que hace del malo, Black, es un freestylero e igualmente un increíble artista.
¿Ya saben dónde está contemplado grabar?
Sí, todo en Tegus. Una gran parte será grabada en El Hatillo, y habrá escenas en el Guanacaste, en una escuela, en una casa, en un restaurante chino, en una barbería y en una tienda de electrodomésticos. Todo muy cool. Yo pienso que hicieron un excelente trabajo prestándonos tantos lugares con buen entorno. Se ve todo muy real.
Siendo muy joven, este no es tu primer proyecto, pero sí uno distinto. ¿Cómo describirías esta oportunidad en tu carrera?
La verdad me siento bendecido de que salgan oportunidades así. Yo he querido hacer un papel protagónico desde hace un tiempo y creo que esta película me va a dar una oportunidad de lucirme, de empezar mi carrera como tal en el cine. Siento que ya he hecho bastante teatro y me encanta, pero esto es otro camino que vamos a explorar, y afortunadamente el director es increíble. Yo mismo hice un montón de audiciones y el proceso se siente bien completo, algo muchas veces raro en estos días. Confío en que “Cae el sol” va a ser algo muy grande para Honduras.
En cuanto a tu desarrollo como actor, has pasado del teatro al cine. ¿Cómo se ha sentido?
Empecé a los 14 años en México haciendo teatro musical. Luego, en la universidad, pude irme a Estados Unidos a estudiar teatro. Me salió una oportunidad de hacer cine de cortos y ahí agarré más experiencia con la cámara. Ahora que surgió esto siento que es el siguiente paso hacia adelante. Y aunque me está gustando el drama, quiero probar de todo. Siento que mi carrera apenas va empezando y me encantaría intentar romance, acción o lo que se dé.
¿Hay favoritismo entre hacer teatro o hacer cine?
Soy muy apasionado de las dos, y considero que van de la mano; eso te hace un actor completo. Si hay que regresar al teatro o hay que hacer cine, lo hago. Lo llamaría un buen balance.