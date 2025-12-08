Miss Universo aclara apoyo a Miss Jamaica tras accidente en la gala 2025

La Organización Miss Universo emitió este lunes un comunicado oficial en sus redes sociales para actualizar el estado de salud de la Dra. Gabrielle Henry, Miss Jamaica Universo 2025, quien sufrió un accidente en el escenario previo a la gala final del certamen.

El texto, compartido junto a la familia Henry, confirma que la representante caribeña continúa recibiendo atención médica especializada y que pronto regresará a Jamaica bajo estricta supervisión médica.

La organización aseguró que ha brindado apoyo incondicional a la concursante, cubriendo todos los gastos médicos y de manutención desde el momento del accidente. Además, subrayó que Henry no tiene ninguna responsabilidad por lo ocurrido en el escenario.

La familia de la reina de belleza expresó su agradecimiento a la nación jamaicana, a la comunidad Miss Universo y a los seguidores internacionales que han enviado mensajes de apoyo, oraciones y muestras de cariño durante las últimas semanas.

El accidente de Miss Jamaica se produjo días antes de la gala final del concurso, generando preocupación entre los asistentes y seguidores del certamen. La caída en el escenario obligó a su traslado inmediato a un hospital, donde permaneció bajo observación.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tras el incidente, varias exconcursantes se pronunciaron en redes sociales. Entre ellas, Inna Moll, Miss Argentina, quien aseguró que ningún miembro de la organización había visitado a Henry en el hospital. Sus declaraciones generaron debate sobre el trato que reciben las participantes en situaciones críticas.