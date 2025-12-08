  1. Inicio
Miss Universo aclara apoyo a Miss Jamaica tras accidente en la gala 2025

La organización Miss Universo informó sobre la recuperación de Miss Jamaica y negó que ella sea responsable del accidente en la gala 2025.

  08 de diciembre de 2025
  • Redacción web
La Organización Miss Universo emitió este lunes un comunicado oficial en sus redes sociales para actualizar el estado de salud de la Dra. Gabrielle Henry, Miss Jamaica Universo 2025, quien sufrió un accidente en el escenario previo a la gala final del certamen.

El texto, compartido junto a la familia Henry, confirma que la representante caribeña continúa recibiendo atención médica especializada y que pronto regresará a Jamaica bajo estricta supervisión médica.

La organización aseguró que ha brindado apoyo incondicional a la concursante, cubriendo todos los gastos médicos y de manutención desde el momento del accidente. Además, subrayó que Henry no tiene ninguna responsabilidad por lo ocurrido en el escenario.

La familia de la reina de belleza expresó su agradecimiento a la nación jamaicana, a la comunidad Miss Universo y a los seguidores internacionales que han enviado mensajes de apoyo, oraciones y muestras de cariño durante las últimas semanas.

El accidente de Miss Jamaica se produjo días antes de la gala final del concurso, generando preocupación entre los asistentes y seguidores del certamen. La caída en el escenario obligó a su traslado inmediato a un hospital, donde permaneció bajo observación.

Tras el incidente, varias exconcursantes se pronunciaron en redes sociales. Entre ellas, Inna Moll, Miss Argentina, quien aseguró que ningún miembro de la organización había visitado a Henry en el hospital. Sus declaraciones generaron debate sobre el trato que reciben las participantes en situaciones críticas.

Inna Moll revela que nadie de la organización Miss Universo ha visitado a Miss Jamaica

Incluso, algunas voces insinuaron que miembros de la organización habrían responsabilizado a la propia Miss Jamaica del accidente, lo que provocó indignación en sectores de la opinión pública y en la comunidad de seguidores del concurso.

El comunicado de este lunes parece responder directamente a esas críticas, al recalcar que la concursante no tiene ninguna culpa y que la organización ha estado presente en todo el proceso de recuperación.

Miss Universo también destacó que la prioridad es la salud y bienestar de Henry, y que su regreso a Jamaica se realizará con todas las garantías médicas necesarias.

La noticia ha generado alivio entre los seguidores de la representante caribeña, quienes han mantenido campañas de apoyo en redes sociales desde el día del accidente.

El caso de Miss Jamaica ha abierto un debate más amplio sobre la seguridad en los certámenes internacionales y el nivel de acompañamiento que reciben las participantes en situaciones de emergencia.

Con este comunicado, la Organización Miss Universo busca cerrar filas en torno a Gabrielle Henry y reafirmar su compromiso con las concursantes, en medio de cuestionamientos que han marcado la edición 2025 del certamen.

Lili Estefan sobre Miss Universo: “Se ha convertido en un concurso de quinta”

