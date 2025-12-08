Jimmy Kimmel seguirá en ABC hasta 2027

Los Ángeles (EE. UU.),

El comediante Jimmy Kimmel firmó una extensión de contrato por un año con la cadena ABC, lo que garantiza la continuidad de Jimmy Kimmel Live! hasta 2027, tras la suspensión temporal del programa en septiembre pasado en medio de presiones desde la Casa Blanca, confirmaron este lunes medios estadounidenses.

La ampliación contractual, citada por el medio especializado The Hollywood Reporter, ocurre después de que ABC, filial de Disney, suspendiera de manera abrupta a Jimmy Kimmel Live! El 17 de septiembre, luego de que el presentador criticó la respuesta de la Administración del presidente Donald Trump al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y cercano a Trump, había amenazado con revocar las licencias de las filiales de ABC si la cadena no castigaba a Kimmel.

La suspensión del programa generó una ola de críticas y preocupación por la libertad de expresión en el país. ABC reincorporó al comediante el 23 de septiembre, una semana después, y su regreso alcanzó una audiencia de 6,3 millones de espectadores, la cifra más alta en diez años.

En su polémico monólogo, Kimmel satirizó al movimiento político MAGA de Trump al afirmar que habían hecho “lo imposible para mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos y, de paso, aprovecharon para sacar rédito político”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La controversia impulsó la popularidad del comediante, que según una encuesta de YouGov y The Economist, se ubicó cuatro puntos porcentuales por encima del presidente Trump en octubre pasado.

Trump comenzó inicialmente el anuncio de la cancelación, asegurando que Kimmel “no tiene talento”, y luego reaccionó con incredulidad al confirmarse que el programa volvería a emitirse. EFE