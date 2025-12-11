  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara

El asesinato del futbolista hondureño Arnold Peralta se cometió en dos minutos. ¿Qué pasó con el supuesto autor intelectual del crimen?

A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
1 de 24

Se cumplen 10 años de la muerte del futbolista hondureño Arnold Peralta, un crimen que sacudió a Honduras por la manera en la que fue asesinado. Recibió 18 disparos y en los últimos días fue condenado a prisión el presunto autor intelectual.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
2 de 24

Arnold Peralta como jugador siempre lo dio todo en la cancha, ponía el alma en cada pelota por sus equipos y selección. Un auténtico representante de la garra catracha que hoy el fútbol hondureño añora.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
3 de 24

El jugador originario de La Ceiba y que hoy en día tendría 36 años, defendió a capa y espada la camiseta de la Selección de Honduras (participaciones en Mundiales Juveniles y Juegos Olímpicos). Su entrega era aplaudida por la afición hondureña.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
4 de 24

El debut oficial de Arnold Peralta en el fútbol fue en 2008 con la camiseta del Vida, de donde se marchó en 2013 para jugar en Europa en un histórico equipo.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
5 de 24

Arnold Peralta tuvo un paso exitoso por el Rangers de Escocia, donde fue figura y campeón, ganando la Scottish League One (tercera división) en la temporada 2013-2014, logrando el ascenso, y es recordado con cariño por la afición del club escocés.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
6 de 24

Años después, Arnold Peralta jugó con el Olimpia donde logró ganar dos títulos, uno de Liga Nacional y otro de la Copa Presidente.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
7 de 24

El 10 de diciembre de 2015, siendo jugador del Olimpia, la vida de Arnold Peralta se apagó cuando fue asesinado de manera violenta en La Ceiba.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
8 de 24

Arnold Peralta, según el informe policial, llegó a las 5:27 pm en su camioneta Porshe con su esposa y su amigo Marcelo Canales, también futbolista y actualmente activo. Tras estacionarse, la primera en bajar fue su pareja Vanessa Oliva, ella caminó hacia la entrada del local, Canales también bajó del carro.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
9 de 24

Arnold Peralta se demoró unos instantes para descender de la camioneta. A los pocos segundos abrió la puerta, bajó y cuando iba a cerrarla fue sorprendido por un hombre delgado, no tan alto, que sin piedad lo acribilló.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
10 de 24

La puerta de la camioneta quedó abierta y el cuerpo del futbolista hondureño Arnold Peralta tendido en el estacionamiento.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
11 de 24

Arnold Peralta recibió 18 impactos de arma calibre nueve milímetros. Por la dinámica de la escena, los agentes de la DPI establecieron que el jugador era seguido por sus asesinos, quienes aprovecharon que quedó solo y al verlo indefenso se volvió una presa fácil para consumar el ataque.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
12 de 24

En su momento, 25 declaraciones formaban parte del amplio expediente policial que se había recopilado para esclarecer el asesinato del futbolista Arnold Fabián Peralta. A esto se sumó un video, pero que no dio muchas luces a la investigación. Las imágenes desde ningún ángulo captan la escena del crimen.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
13 de 24

En el video apenas se observaba la llegada del asesino de Arnold Peralta. El criminal iba vestido con un short y camisa clara al parqueo del centro comercial en La Ceiba. El asesino no iba solo, otro hombre lo acompañaba en una motocicleta, de la que bajó. El video solo captó cuando el criminal volvió a subirse a la motocicleta. El asesinato se cometió en dos minutos porque es lo que duraba el video.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
14 de 24

La cámara tomó cuando huyen del lugar, pero a ninguno de los dos se le vio el rostro. Desde el 10 de diciembre de 2015, tras el asesinato del jugador, los cuatro equipos de investigación que fueron asignados tenían claro que ni el robo ni la extorsión fueron los motivos por los que mataron al jugador.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
15 de 24

Para los investigadores, la pista más fuerte en el caso fue la pasional. “Conforme avanzaron las investigaciones se descartan el robo y la extorsión. El único móvil que manejamos es el pasional como origen de la muerte del jugador”, dijo uno de los agentes en su momento.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
16 de 24

Familiares de Arnold Peralta llegaron al lugar de la dantesca escena y lloraron la muerte del futbolista hondureño. Se cumplieron 10 años de esa fatídica tarde de jueves de 10 de diciembre de 2015.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
17 de 24

El cuerpo de Arnold Peralta descansa en Jardines de Paz Ceibeños, adonde fue sepultado el 12 de diciembre de 2015.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
18 de 24

La camioneta de Arnold Peralta quedó bajo custodia de la DPI en La Ceiba, Atlántida.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
19 de 24

El hondureño José Rafael Sosa Méndez, alias “Chafalo” y declarado culpable en Estados Unidos por tráfico de drogas, fue capturado en Honduras el 6 de marzo de 2017 por asociación ilícita y portación ilegal de arma, pero solo quedó preso por este último delito. En dicho arresto fue vinculado como supuesto autor intelectual de la muerte de Arnold Peralta.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
20 de 24

Según informó en ese momento la Policía Nacional, Sosa Méndez formó parte del grupo delictivo "La Banda de Rafa" y fue considerado como autor intelectual de la muerte de Arnold Peralta y llevar a cabo varios homicidios en La Ceiba, sin ser juzgado finalmente por el asesinato del seleccionado.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
21 de 24
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
22 de 24

En las últimas horas, se conoceió que un tribunal federal del Distrito Sur de Florida condenó a 11 años y 9 meses de prisión al narcotraficante hondureño José Rafael Sosa Méndez, alias Chafalo, según la sentencia firmada por la jueza Beth Bloom.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
23 de 24

Una década después, el caso del asesinato de Arnold Peralta permanece abierto, sin que se haya capturado a ningún responsable intelectual del crimen que sumió en el luto al fútbol hondureño.
A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara
24 de 24

Arnold Peralta es recordado en el fútbol hondureño como un guerrero dentro de la cancha, defendiendo los colores de Honduras sin importar el rival que hubiera enfrente.
Cargar más fotos