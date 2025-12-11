A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara

Se cumplen 10 años de la muerte del futbolista hondureño Arnold Peralta, un crimen que sacudió a Honduras por la manera en la que fue asesinado. Recibió 18 disparos y en los últimos días fue condenado a prisión el presunto autor intelectual.
Arnold Peralta como jugador siempre lo dio todo en la cancha, ponía el alma en cada pelota por sus equipos y selección. Un auténtico representante de la garra catracha que hoy el fútbol hondureño añora.
El jugador originario de La Ceiba y que hoy en día tendría 36 años, defendió a capa y espada la camiseta de la Selección de Honduras (participaciones en Mundiales Juveniles y Juegos Olímpicos). Su entrega era aplaudida por la afición hondureña.
El debut oficial de Arnold Peralta en el fútbol fue en 2008 con la camiseta del Vida, de donde se marchó en 2013 para jugar en Europa en un histórico equipo.
Arnold Peralta tuvo un paso exitoso por el Rangers de Escocia, donde fue figura y campeón, ganando la Scottish League One (tercera división) en la temporada 2013-2014, logrando el ascenso, y es recordado con cariño por la afición del club escocés.
Años después, Arnold Peralta jugó con el Olimpia donde logró ganar dos títulos, uno de Liga Nacional y otro de la Copa Presidente.
El 10 de diciembre de 2015, siendo jugador del Olimpia, la vida de Arnold Peralta se apagó cuando fue asesinado de manera violenta en La Ceiba.
Arnold Peralta, según el informe policial, llegó a las 5:27 pm en su camioneta Porshe con su esposa y su amigo Marcelo Canales, también futbolista y actualmente activo. Tras estacionarse, la primera en bajar fue su pareja Vanessa Oliva, ella caminó hacia la entrada del local, Canales también bajó del carro.
Arnold Peralta se demoró unos instantes para descender de la camioneta. A los pocos segundos abrió la puerta, bajó y cuando iba a cerrarla fue sorprendido por un hombre delgado, no tan alto, que sin piedad lo acribilló.
La puerta de la camioneta quedó abierta y el cuerpo del futbolista hondureño Arnold Peralta tendido en el estacionamiento.
Arnold Peralta recibió 18 impactos de arma calibre nueve milímetros. Por la dinámica de la escena, los agentes de la DPI establecieron que el jugador era seguido por sus asesinos, quienes aprovecharon que quedó solo y al verlo indefenso se volvió una presa fácil para consumar el ataque.
En su momento, 25 declaraciones formaban parte del amplio expediente policial que se había recopilado para esclarecer el asesinato del futbolista Arnold Fabián Peralta. A esto se sumó un video, pero que no dio muchas luces a la investigación. Las imágenes desde ningún ángulo captan la escena del crimen.
En el video apenas se observaba la llegada del asesino de Arnold Peralta. El criminal iba vestido con un short y camisa clara al parqueo del centro comercial en La Ceiba. El asesino no iba solo, otro hombre lo acompañaba en una motocicleta, de la que bajó. El video solo captó cuando el criminal volvió a subirse a la motocicleta. El asesinato se cometió en dos minutos porque es lo que duraba el video.
La cámara tomó cuando huyen del lugar, pero a ninguno de los dos se le vio el rostro. Desde el 10 de diciembre de 2015, tras el asesinato del jugador, los cuatro equipos de investigación que fueron asignados tenían claro que ni el robo ni la extorsión fueron los motivos por los que mataron al jugador.
Para los investigadores, la pista más fuerte en el caso fue la pasional. “Conforme avanzaron las investigaciones se descartan el robo y la extorsión. El único móvil que manejamos es el pasional como origen de la muerte del jugador”, dijo uno de los agentes en su momento.
Familiares de Arnold Peralta llegaron al lugar de la dantesca escena y lloraron la muerte del futbolista hondureño. Se cumplieron 10 años de esa fatídica tarde de jueves de 10 de diciembre de 2015.
El cuerpo de Arnold Peralta descansa en Jardines de Paz Ceibeños, adonde fue sepultado el 12 de diciembre de 2015.
La camioneta de Arnold Peralta quedó bajo custodia de la DPI en La Ceiba, Atlántida.
El hondureño José Rafael Sosa Méndez, alias “Chafalo” y declarado culpable en Estados Unidos por tráfico de drogas, fue capturado en Honduras el 6 de marzo de 2017 por asociación ilícita y portación ilegal de arma, pero solo quedó preso por este último delito. En dicho arresto fue vinculado como supuesto autor intelectual de la muerte de Arnold Peralta.
Según informó en ese momento la Policía Nacional, Sosa Méndez formó parte del grupo delictivo "La Banda de Rafa" y fue considerado como autor intelectual de la muerte de Arnold Peralta y llevar a cabo varios homicidios en La Ceiba, sin ser juzgado finalmente por el asesinato del seleccionado.
En las últimas horas, se conoceió que un tribunal federal del Distrito Sur de Florida condenó a 11 años y 9 meses de prisión al narcotraficante hondureño José Rafael Sosa Méndez, alias Chafalo, según la sentencia firmada por la jueza Beth Bloom.
Una década después, el caso del asesinato de Arnold Peralta permanece abierto, sin que se haya capturado a ningún responsable intelectual del crimen que sumió en el luto al fútbol hondureño.
Arnold Peralta es recordado en el fútbol hondureño como un guerrero dentro de la cancha, defendiendo los colores de Honduras sin importar el rival que hubiera enfrente.