A 10 años del asesinato de Arnold Peralta: 18 disparos y lo que tomó la cámara

En el video apenas se observaba la llegada del asesino de Arnold Peralta. El criminal iba vestido con un short y camisa clara al parqueo del centro comercial en La Ceiba. El asesino no iba solo, otro hombre lo acompañaba en una motocicleta, de la que bajó. El video solo captó cuando el criminal volvió a subirse a la motocicleta. El asesinato se cometió en dos minutos porque es lo que duraba el video.