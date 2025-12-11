Milagro Flores vuelve a la música: "Soy la dura, ninguna está a mi altura"

Milagro Flores vuelve a la escena musical, esto luego de lanzar su primer éxito "Quema", en colaboración con Música Pal Barrio, la cual acumuló 1.2 millones de vistas en YouTube.
"Quema" no solo fue un éxito en esta plataforma, sino que también en Spotify y en TikTok, en esta segunda aplicación siendo viral por el reto de baile hecho por Milagro Flores que replicaron miles de personas.
Flores ya lanzó un video que muestra el "detrás de cámaras" de lo que será su video oficial de la canción denominada "Raspa Party", en la que también aparecerá Música Pal Barrio.
El video que fue grabado en España, será publicado el viernes 12 de diciembre; Milagro ya confirmó que será lanzado en su canal oficial de YouTube: @milagroflores, sin especificar la hora exacta.
Algo que ha llamado la atención del público, tanto de sus seguidores como de sus detractores, es la letra de su interpretación en "Raspa Party": "Soy la dura, ninguna está a mi altura", es una frase que ha causado revuelo.
Esto recuerda a lo dicho en "Quema", donde una línea de su canción dice: "De Honduras soy la más dura", lo cual desató un altercado verbal entre "Milly" y Jennifer Funes, ya que a la segunda le dicen la "más dura de Honduras" y esto provocó un pleito por el sobrenombre.
"Nadie nos ve, pégate a la pared y agárrame la cintura. Tú estás nervioso, se te nota... porque de Honduras yo soy la más dura, ninguna está a mi altura, ninguna se iguala, tú estás raspando con la baby más cara...", es parte de la lírica de Milagro.
El adelanto del video musical muestra a una Milagro Flores como piloto, dando la bienvenida al "vuelo 504", con destino a "Raspa Party". Con una decena de bailarinas moviéndose al son de la canción en un avión.
Milagro luce un traje negro, que la hace ver sensual con una figura esbelta, además de un peinado que parecen ondas al agua y un maquillaje que resalta sus ojos y pestañas.
¿Logrará posicionarse número uno en Tendencias de YouTube en Honduras? El tiempo lo dirá, pero por ahora parece ser que la fiesta decembrina se moverá al son de "Raspa Party", a menos que aparezca otro lanzamiento con más proyección.