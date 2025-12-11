Fallece Jeffrey García, la voz de Sheen en Jimmy Neutron

El comediante y actor de doblaje Jeffrey García, conocido por su trabajo en la serie de Nickelodeon Jimmy Neutron: El Niño Genio, falleció a los 50 años.

Su hijo, Jojo García, confirmó la noticia en una publicación en Instagram el miércoles. “Con gran pesar, quiero informarles a todos que mi padre, Jeff García, ha fallecido”, escribió. “Mi padre era un ser único. Era él mismo sin complejos y siempre admiraré su amor, compasión y determinación. Me enseñó muchísimo y me dio consejos que sigo a diario.

“Lo llamaba todos los días. Le contaba mis planes en la comedia y en mi vida. Él creía en mí como nadie más”, continuó. “El talento de mi padre era verdaderamente único. Desde la actuación de voz hasta el monólogo cómico, brillaba con su ingenio, su humor descarado y su encanto.

“Ha tenido un gran impacto en la vida de personas a nivel internacional, tanto si creciste viendo Jimmy Neutron como si compartiste risas con él en uno de sus programas. Era mi héroe... lo idolatraba. Puede que ya no esté, pero jamás lo olvidaremos. Sigue vivo a través de nuestra familia y amigos, a quienes tanto quería, junto con el legado que ha creado”.

Según informó TMZ, García sufrió un aneurisma cerebral la primavera pasada, durante el cual se cayó y se golpeó la cabeza. Aunque logró recuperarse, sufrió un derrame cerebral hace varias semanas. Había sido hospitalizado el 20 de noviembre por neumonía y posteriormente fue dado de alta. Falleció el miércoles en un hospital de California tras ser desconectado del soporte vital.

García prestó su voz a Sheen, uno de los personajes más populares de la serie animada de Nickelodeon Jimmy Neutron: Boy Genius, durante las tres temporadas emitidas entre 2002 y 2006. El éxito del programa generó una serie derivada, Planet Sheen, de 26 episodios, en la que también interpretó al personaje.

Además, García dio voz a Pip el ratón en la película Barnyard y en su serie derivada Back at the Barnyard. Participó igualmente en Happy Feet, Happy Feet Two y Rio. Inició su carrera en la comedia stand-up en la década de 1990 y continuó actuando hasta que su salud se deterioró.

