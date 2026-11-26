El guitarrista y compositor de la banda británica Duran Duran, Andy Taylor, falleció el pasado lunes a los 65 años de edad tras años de lidiar con un cáncer de próstata, según informó el grupo en un comunicado difundido este miércoles. "Andy Taylor, querido marido, padre y abuelo, ha fallecido tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata", explica el mensaje. "Andy falleció en paz en casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre", agrega. Taylor formó parte de Duran Duran desde sus inicios en la década de los ochenta, cuando su propuesta de pop rock los llevó a la cima del éxito global, y participó en la composición de varios de sus mayores éxitos como 'Hungry like a wolf' o 'Save a Prayer'.

"Andy estuvo presente desde el inicio de nuestra historia. Desde el momento en el que llegó a Birmingham desde el noreste (de Inglaterra) con una guitarra y una convicción inamovible en lo que nos podíamos convertir, aportó un fuego y un estilo indeleble a nuestra música", recordó la banda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El mismo comunicado recoge palabras de la mujer del guitarrista, Tracey, quien lo describió como "el puntal de la familia" y destacó que el músico afrontó los últimos años de su vida con "coraje y determinación".