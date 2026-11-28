Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, lamentó el accidente de tránsito ocurrido en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, que dejó nueve personas fallecidas y varios heridos, luego de que un autobús cayera a una hondonada tras colisionar con otro vehículo. A través de una publicación en su cuenta de X, Asfura expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su solidaridad con las personas afectadas por la tragedia registrada en la carretera CA-5.

"Lamento profundamente el trágico accidente ocurrido en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, que enluta a familias hondureñas", expresó el mandatario. Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las personas fallecidas. "Expreso mi más sentido pésame a los familiares de las personas fallecidas. Mis oraciones están con ellos en este momento de profundo dolor", agregó.

El gobernante también informó que instruyó brindar atención a las personas heridas y agradeció el trabajo de los equipos de emergencia que participaron en las labores de rescate. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Lamento profundamente el trágico accidente ocurrido en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, que enluta a familias hondureñas.Expreso mi más sentido pésame a los familiares de las personas fallecidas. Mis oraciones están con ellos en este momento de profundo dolor.He instruido brindar toda la atención necesaria a las personas heridas. Agradezco a los cuerpos de socorro y equipos de emergencia por su entrega y labor en esta tragedia.Que Dios dé fortaleza y consuelo a las familias afectadas. — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) November 28, 2026

"He instruido brindar toda la atención necesaria a las personas heridas. Agradezco a los cuerpos de socorro y equipos de emergencia por su entrega y trabajo en esta tragedia", señaló.

Nueve muertos tras caída de autobús a una hondonada.

El accidente ocurrió en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, cuando un autobús de la empresa Transporte Carolina chocó con otro vehículo y cayó a una hondonada. El percance dejó nueve personas fallecidas, entre ellas cinco mujeres y cuatro hombres, incluido el conductor de la unidad, identificado como Edin Sáenz, originario de Santa Bárbara.

Tras el impacto, varios pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Santa Teresa de Comayagua y a otros centros asistenciales de Comayagua y Tegucigalpa. Los equipos de socorro se desplazaron hasta el lugar para rescatar a las personas atrapadas y recuperar los cuerpos, con apoyo de maquinaria pesada debido a las condiciones en las que quedó el autobús.