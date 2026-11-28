Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, lamentó el accidente de tránsito ocurrido en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, que dejó nueve personas fallecidas y varios heridos, luego de que un autobús cayera a una hondonada tras colisionar con otro vehículo.
A través de una publicación en su cuenta de X, Asfura expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su solidaridad con las personas afectadas por la tragedia registrada en la carretera CA-5.
"Lamento profundamente el trágico accidente ocurrido en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, que enluta a familias hondureñas", expresó el mandatario.
Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las personas fallecidas. "Expreso mi más sentido pésame a los familiares de las personas fallecidas. Mis oraciones están con ellos en este momento de profundo dolor", agregó.
El gobernante también informó que instruyó brindar atención a las personas heridas y agradeció el trabajo de los equipos de emergencia que participaron en las labores de rescate.
Lamento profundamente el trágico accidente ocurrido en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, que enluta a familias hondureñas.Expreso mi más sentido pésame a los familiares de las personas fallecidas. Mis oraciones están con ellos en este momento de profundo dolor.He instruido brindar toda la atención necesaria a las personas heridas. Agradezco a los cuerpos de socorro y equipos de emergencia por su entrega y labor en esta tragedia.Que Dios dé fortaleza y consuelo a las familias afectadas.— Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) November 28, 2026
"He instruido brindar toda la atención necesaria a las personas heridas. Agradezco a los cuerpos de socorro y equipos de emergencia por su entrega y trabajo en esta tragedia", señaló.
Nueve muertos tras caída de autobús a una hondonada.
El accidente ocurrió en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, cuando un autobús de la empresa Transporte Carolina chocó con otro vehículo y cayó a una hondonada.
El percance dejó nueve personas fallecidas, entre ellas cinco mujeres y cuatro hombres, incluido el conductor de la unidad, identificado como Edin Sáenz, originario de Santa Bárbara.
Tras el impacto, varios pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Santa Teresa de Comayagua y a otros centros asistenciales de Comayagua y Tegucigalpa.
Los equipos de socorro se desplazaron hasta el lugar para rescatar a las personas atrapadas y recuperar los cuerpos, con apoyo de maquinaria pesada debido a las condiciones en las que quedó el autobús.
El accidente también generó preocupación entre los conductores que transitaban por la carretera CA-5, debido a las labores de rescate y atención de la emergencia.
Mientras tanto, las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión y determinar qué provocó que el autobús terminara cayendo a la hondonada.