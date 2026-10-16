Autor del tiroteo en una escuela de Oregón usó la escopeta de su madre

Los Ángeles, Estados Unidos. El joven de 16 años identificado como el presunto autor del tiroteo en una escuela de primaria perpetrado ayer en el estado de Oregón, en el oeste de Estados Unidos, usó una escopeta que había comprado a su madre para el ataque, que dejó al menos cuatro muertos, tres de ellos menores de edad. Las autoridades de la ciudad de Bend, donde ocurrió el ataque, se personaron este viernes en el domicilio familiar del adolescente para registrar entre sus objetos personales en busca de indicios o registros de búsquedas en internet relacionadas con tiroteos masivos, según información fuentes policiales a CBS News. De acuerdo con la investigación preliminar, el atacante, un residente del municipio del que por el momento se desconoce las razones que impulsaron a cometer el crimen así como su relación con la escuela, utilizó una escopeta de su madre.

El joven fue abatido por el padre de dos niñas que estudian en el colegio. El hombre persiguió al atacante dentro del centro y lo enfrentó antes de que llegara la policía, según las autoridades. La Policía recibió las primeras llamadas al servicio de emergencias 911 alrededor de las 13.00 hora local (20.00 GMT). El jefe policial explicó que uno de los primeros avisos procedían de una persona que se encontraba en un vehículo y alertó de que alguien estaba disparando contra él con un arma larga. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cuando los agentes acudieron al centro, encontraron al sospechoso muerto junto a otras cuatro víctimas, tres niños de cinco, ocho y once años y una maestra.