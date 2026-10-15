Mueren cuatro personas tras tiroteo en escuela primaria en Oregón EEUU

Oregón, Estados Unidos. Al menos cuatro personas murieron, entre ellos tres menores de edad y un adulto, en un tiroteo ocurrido este jueves en una escuela de primaria en la cuidad de Bend, en Oregón, en el oeste de Estados Unidos, según información preliminar de las autoridades recogida por CNN.

El departamento de Policía de Brend acudió al lugar tras recibir una llamada que había una persona que disparaba contra un automóvil.

El sospechoso habría sido abatido a tiros por las autoridades, según informó a la prensa la portavoz de comunicaciones del departamento de policía de la ciudad de Bend, Sheila Miller.

Las unidades de emergencia se trasladaron a dos de los heridos al hospital, pero hasta el momento se desconoce la gravedad de las heridas.