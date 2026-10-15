Matan a maestro dentro de una escuela tras denunciar que alumno vendía drogas

Oaxaca, México. El profesor Levi Peralta, asesinado a balazos dentro de una institución educativa en el municipio de San Blas Atempa, en el estado de Oaxaca, México, fue velado ayer miércoles por sus familiares, compañeros de trabajo y alumnos. El docente murió la mañana del martes, cuando se encontraba en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 69.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, un hombre desconocido llegó hasta donde estaba el profesor y le disparó. Tras escuchar las detonaciones, compañeros de trabajo auxiliaron a Peralta y lo trasladaron a un hospital; sin embargo, falleció debido a las heridas que presentaba.