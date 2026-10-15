Matan a maestro dentro de una escuela tras denunciar que alumno vendía drogas

Oaxaca, México. El profesor Levi Peralta, asesinado a balazos dentro de una institución educativa en el municipio de San Blas Atempa, en el estado de Oaxaca, México, fue velado ayer miércoles por sus familiares, compañeros de trabajo y alumnos.
El docente murió la mañana del martes, cuando se encontraba en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 69.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, un hombre desconocido llegó hasta donde estaba el profesor y le disparó.
Tras escuchar las detonaciones, compañeros de trabajo auxiliaron a Peralta y lo trasladaron a un hospital; sin embargo, falleció debido a las heridas que presentaba.
Durante el velatorio, la esposa del maestro manifestó que buscará justicia por la muerte de su esposo. “Voy a dar hasta lo último con la persona que le hizo esto a mi esposo”, expresó.
Al lugar también llegaron estudiantes de la secundaria, quienes se despidieron del docente que les impartía clases.
Según la información difundida, el crimen estaría relacionado con una denuncia que el profesor habría presentado por la presunta venta de drogas por parte de un alumno dentro del centro educativo.
Sin embargo, no se proporcionaron detalles que confirmaran esa hipótesis.
Hasta el momento, la información disponible no precisa si las autoridades han identificado o capturado al responsable del homicidio.