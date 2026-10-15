Sicarios en moto matan a "La Mona" tras salir de una visita conyugal en la cárcel

Cúcuta, Colombia. Nathalia Alarcón, conocida como "La Mona", fue asesinada a tiros en el barrio El Salado de Cúcuta, Colombia, cuando se desplazaba por la vía pública después de salir de una visita en la cárcel Modelo. La joven, de 22 años y madre de dos niños, fue interceptada por sicarios que le dispararon. El ataque ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la tarde en la avenida Panamericana, a unos 15 metros del puente peatonal ubicado cerca de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista. Cuando llegaron los agentes de la Policía Metropolitana de Cúcuta, la joven ya no presentaba signos vitales. Alarcón vivía en el barrio La Victoria, en la ciudadela de Juan Atalaya, y estudiaba para convertirse en auxiliar de enfermería en el instituto Sin Fronteras. Era madre de dos niños pequeños, un niño de un año y una bebé de pocos meses, y compartía parte de su vida en las redes sociales.

La joven también era aficionada a los tatuajes y seguidora del Cúcuta Deportivo, equipo cuyos aficionados acompañaba en encuentros y actividades. Incluso, había publicado un video en el que rendía homenaje a varios seguidores del club fallecidos.