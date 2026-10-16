Mueren los hermanos siameses José Luis y José Armando Ceballos

Los hermanos siameses José Luis y José Armando Cevallos Herrera, conocidos como los “siameses de Ecuador”, murieron la madrugada del jueves 15 de octubre en Colombia, donde permanecían para recibir tratamientos que les ayudaran a mejorar su movilidad.
Los jóvenes tenían 27 años y eran originarios de Milagro, en la provincia ecuatoriana del Guayas. Su fallecimiento fue confirmado por sus familiares y reportado por varios medios de comunicación de Ecuador, que informaron sobre las complicaciones médicas que enfrentaron durante sus últimas horas.
De acuerdo con el diario El Universo, los hermanos se encontraban en el municipio de Zipaquirá, al norte de Bogotá. Desde abril de 2026 habían permanecido en Colombia con la esperanza de recibir terapias que les permitieran mejorar su condición física y ganar movilidad.
La familia informó que José Luis había presentado una infección en las vías urinarias que se agravó en los días previos al fallecimiento. Según su hermano Damián Cevallos, los jóvenes fueron llevados a un hospital, donde recibían atención médica, pero su estado de salud volvía a complicarse.
De acuerdo con el relato de Fernando Carrillo, una persona cercana a los hermanos, José Luis sufrió primero una complicación cardíaca y, después, José Armando también presentó un problema cardíaco.
Los fallecimientos ocurrieron con varias horas de diferencia; sin embargo, la causa médica definitiva no había sido detallada oficialmente.
José Luis y José Armando nacieron el 8 de septiembre de 1999, unidos por el tórax, y compartían órganos, entre ellos parte del hígado y el intestino.
Pese a que inicialmente los médicos consideraban limitada su esperanza de vida, lograron vivir 27 años. La posibilidad de separarlos mediante una cirugía fue evaluada, pero implicaba riesgos para su salud.
A lo largo de sus vidas, los hermanos se dieron a conocer por su historia de superación y por el contenido que publicaban en redes sociales, donde compartían actividades cotidianas, viajes y sus esfuerzos por mejorar su movilidad.
También promovían mensajes de inclusión y defendían que la discapacidad no impedía llevar una vida feliz.
En sus últimas publicaciones mostraban las terapias y los ejercicios que realizaban con la esperanza de llegar a caminar. Su historia trascendió las fronteras de Ecuador y llegó a medios internacionales, donde contaron parte de sus experiencias y los desafíos que enfrentaron desde su nacimiento.
Tras conocerse la noticia, sus familiares comenzaron las gestiones para repatriar los cuerpos desde Colombia hasta Milagro, su ciudad natal. La familia también solicitó apoyo para concretar el traslado y poder despedirlos en Ecuador, mientras seguidores y personas cercanas expresaban sus condolencias por medio de las redes sociales.