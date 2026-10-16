El petróleo de Texas sube un 3,5 %, hasta 101,41 dólares, su precio más alto en un mes

Estados Unidos. El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 3,51 %, hasta 101,41 dólares el barril, y alcanzó así su precio más alto en un mes.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, subieron 3,44 dólares respecto al cierre anterior.

En el cómputo semanal, el precio del crudo acumuló una subida de más de un 10 %.

La intensificación de los ataques de Irán contra buques en el estrecho de Ormuz y la ofensiva de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudí impulsaron el precio del petróleo al cierre de la semana.