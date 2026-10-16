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El petróleo de Texas sube un 3,5 %, hasta 101,41 dólares, su precio más alto en un mes

En el cómputo semanal, el precio del crudo acumuló una subida de más de un 10%

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 14:08 -
  • Agencia EFE
El petróleo de Texas sube un 3,5 %, hasta 101,41 dólares, su precio más alto en un mes

Foto de archivo de vista de una de las plantas de la British Petroleum (BP), en Texas (EEUU).

Estados Unidos. El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 3,51 %, hasta 101,41 dólares el barril, y alcanzó así su precio más alto en un mes.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, subieron 3,44 dólares respecto al cierre anterior.

En el cómputo semanal, el precio del crudo acumuló una subida de más de un 10 %.

La intensificación de los ataques de Irán contra buques en el estrecho de Ormuz y la ofensiva de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudí impulsaron el precio del petróleo al cierre de la semana.

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Según la Organización Marítima Internacional (OMI), solo esta semana se han registrado nueve ataques en aguas de Oriente Medio. El estrecho de Ormuz concentra buena parte de los incidentes, aumentando la preocupación por la seguridad del tráfico marítimo en la región.

Otras agencias elevan la cifra a 11, lo que supondría el dato más elevado desde que estalló la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Washington, por su parte, aseguró el jueves que, pese a los ataques, más de 40 buques comerciales habían atravesado el estrecho de Ormuz en las 24 horas previas.

Mientras tanto, los rebeldes hutíes, aliados de Irán, han intensificado sus ataques contra Arabia Saudí, incluidas instalaciones energéticas, uno de los principales factores que explican la subida del crudo, según el analista Tom Essaye, de Sevens Report.

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Además, una de las instalaciones del gigante gasístico ruso Gazprom fue dañada este viernes en un ataque ucraniano con drones en la región siberiana de Janti-Mansisk, según medios rusos, lo que aleja la supuesta tregua energética entre Kiev y Moscú anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Agencia EFE
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