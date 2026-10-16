Identifican cómo el estrés desencadena brotes en la artritis reumatoide

Redacción Ciencia. El estrés psicológico se ha asociado desde hace tiempo con el empeoramiento de los síntomas y la aparición de brotes en la artritis reumatoide. Ahora, un equipo liderado por científicos japoneses ha descubierto uno de los posibles mecanismos subyacentes detrás de esta asociación. Los detalles se publican este viernes en la revista Science Advances y los investigadores de la Universidad de Chiba y varios hospitales del país nipón se centran en responder cómo el estrés psicológico puede desencadenar inflamación en articulaciones previamente afectadas, incluso después de que la enfermedad haya entrado en remisión. El equipo examina los brotes de artritis inducidos por el estrés en ratones. Utilizó un modelo en el que se permitió que la enfermedad entrara en un estado similar a la remisión antes de exponer a los animales a un estrés por inmovilización.

Tras esta exposición, observaron que este reactivaba la inflamación en las articulaciones, detalla un comunicado de la Universidad de Chiba. Mediante el análisis de tejidos, la caracterización de células inmunes y mediciones moleculares, los investigadores rastrearon las señales inflamatorias activadas por el estrés. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los experimentos revelaron que este activaba el sistema nervioso simpático y el tejido adiposo pardo, un tipo de grasa corporal que participa en la producción de calor. Esta activación provocó que ese tejido adiposo liberara interleucina-6 (IL-6), una proteína de señalización inflamatoria.