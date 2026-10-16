Centroamérica ante el reto de ampliar las opciones terapéuticas para afrontar el cáncer

Ciudad de Panamá. El diagnóstico tardío y las limitaciones en el acceso a tratamientos oncológicos representan dos de los principales desafíos para la atención del cáncer en Centroamérica, según Melisa Barbieri, médica con experiencia en estrategia oncológica y gerente médica de la farmacéutica Adium para Centroamérica y el Caribe.

La experta explicó que, según datos de GLOBOCAN 2024, del Observatorio Global del Cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estimaron aproximadamente 73.083 nuevos casos de cáncer en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, una cifra que, a su juicio, refleja un "problema de salud pública".

"En general, el cáncer en Centroamérica se diagnostica tarde. Y ese es un reto, porque una cosa es cuántos pacientes con cáncer hay y otra es cuántos pacientes por cáncer mueren (...) hay muchos casos, muy poquitas opciones y muy tarde. Y ese es el reto que afrontamos en todos los países de Centroamérica", señaló Barbieri.

En este contexto, la farmacéutica Adium presentó en Ciudad de Panamá cabozantinib como una opción terapéutica disponible en la región para distintos tipos de tumores.

Según información proporcionada por la compañía, cabozantinib está aprobado en países de Centroamérica para el tratamiento del carcinoma renal avanzado, el carcinoma hepatocelular y el cáncer diferenciado de tiroides refractario al radioyodo. En el caso de los tumores neuroendocrinos, su aprobación está pendiente en El Salvador y Nicaragua, así como en República Dominicana, en el Caribe.