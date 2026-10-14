Cáncer colorrectal en menores de 50: la importancia de detectarlo a tiempo

En Estados Unidos, se estima que el 10,5 % de los nuevos casos de cáncer colorrectal se presenta en personas menores de 50 años, según los datos recogidos en las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF). Asimismo, según la Asociación Americana del Cáncer, cuando el cáncer de colon se detecta antes de que se haya propagado, alrededor de nueve de cada diez pacientes siguen vivos cinco años después del diagnóstico. Para promover el tamizaje a partir de los 45 años entre las personas con riesgo promedio, la actriz Gabriela Spanic protagoniza una campaña en español de Abbott que recurre al humor y los códigos de las telenovelas. "Hay gente a la que no le gusta hablar de esas cosas y les da vergüenza. Quizás el miedo porque cuando piensas: '¿y si me lo hago?, ¿y si lo tengo?'", explicó Spanic. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En uno de los anuncios, Spanic se encuentra con un protagonista que lleva una caja de Cologuard Plus® y le dice que parece demasiado joven para preocuparse por el cáncer de colon. Él le recuerda que las pruebas de detección para adultos con riesgo promedio se recomiendan a partir de los 45 años. “Informar algo tan delicado e importante de una manera fresca y familiar hará que el mensaje llegue profundamente”, afirmó la actriz. En 2022, el 52,4 % de los adultos hispanos de entre 45 y 75 años en Estados Unidos estaba al día con las pruebas de detección recomendadas, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Detectar antes de los síntomas

Durante años, el tamizaje comenzaba a los 50 años. Sin embargo, el aumento de casos entre adultos más jóvenes llevó a adelantar la recomendación. Según datos del USPSTF, la incidencia de adenocarcinoma colorrectal entre personas de 40 a 49 años aumentó cerca de un 15 % entre los periodos 2000-2002 y 2014-2016. El gastroenterólogo de Yale Medicine, Xavier Llor, explicó que el umbral de los 45 años se desarrolló a partir de datos epidemiológicos y de un equilibrio entre los beneficios y los riesgos de las pruebas. “El tamizaje no se realiza porque pensamos que la persona está enferma; sino porque el cáncer de colon puede estar sin dar señales”, señaló Llor. El especialista explicó, además, que muchos cánceres colorrectales comienzan como pólipos en el revestimiento interno del colon o del recto. En sus etapas iniciales, cuando un pólipo o tumor es pequeño, no suele causar dolor y, si hay sangrado, este puede ser microscópico o intermitente. Por ello, las pruebas de detección permiten identificar el cáncer o las lesiones precancerosas en personas sin síntomas y determinar si es necesario realizar una colonoscopia. Quienes tienen antecedentes personales o familiares de cáncer de colon, pólipos avanzados, enfermedad inflamatoria intestinal o determinados síndromes hereditarios pueden necesitar evaluaciones más tempranas o pruebas diferentes. Por eso, deben consultar a un profesional de la salud.

Una opción para realizar en casa.