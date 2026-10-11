  1. Inicio
  2. · Guía Médica

Guillermo de Gales pide hablar y escuchar para prevenir el suicidio

Guillermo de Gales anima a contactar con los seres queridos y escuchar sin juzgar para contribuir a la prevención del suicidio.

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 15:29 -
  • Agencia EFE
Guillermo de Gales pide hablar y escuchar para prevenir el suicidio

«Detrás de cada número hay una persona, una familia y gente que les quiere. Si estás preocupado por alguien, contáctale. Pregúntale cómo está. Escucha. Hazle saber que no está solo. Una conversación puede cambiarlo todo», escribió el príncipe Guillermo en X.

 Foto EFE

Londres. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el príncipe Guillermo de Gales animó el sábado a la gente a contactar con sus seres queridos y afirmó que «una conversación puede cambiarlo todo».

En una publicación difundida hoy a través de sus redes sociales y firmada con su inicial «W» (de William, en inglés), el heredero al trono británico recordó que alrededor de 20 personas se suicidan cada día en el Reino Unido.

«Detrás de cada número hay una persona, una familia y gente que les quiere. Si estás preocupado por alguien, contáctale. Pregúntale cómo está. Escucha. Hazle saber que no está solo. Una conversación puede cambiarlo todo», escribió el príncipe Guillermo en X.

Resuelve lo que te preocupa para sentirte mejor

Junto al mensaje, publicó un vídeo que recoge conversaciones telefónicas de varias personas con sus allegados. «He notado que estás muy callado últimamente, ¿hay algo de lo que quieres hablar?», dice una voz. «Hola, solo quería decirte que estaba pensando en ti. Sé que es un momento difícil pero estoy aquí para cuando sea que necesites hablar», comenta otra.

«No sabemos lo que alguien esconde en su interior», dijo Guillermo en una entrevista publicada por el periódico Daily Express con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

En este sentido, afirmó que tomarse el tiempo para interesarse por los demás y escucharlos sin juzgarlos puede marcar la diferencia, y que esos pequeños gestos de amabilidad pueden tener un «impacto extraordinario».

Las declaraciones de Guillermo se enmarcan en su trabajo filantrópico en materia de salud mental, que incluye el reciente lanzamiento de una Red Nacional de Prevención del Suicidio a través de su fundación.

Herramientas contra la ansiedad: ¿cómo bajar el volumen de una mente ruidosa?
app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias