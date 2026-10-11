Guillermo de Gales pide hablar y escuchar para prevenir el suicidio

Londres. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el príncipe Guillermo de Gales animó el sábado a la gente a contactar con sus seres queridos y afirmó que «una conversación puede cambiarlo todo».

En una publicación difundida hoy a través de sus redes sociales y firmada con su inicial «W» (de William, en inglés), el heredero al trono británico recordó que alrededor de 20 personas se suicidan cada día en el Reino Unido.

«Detrás de cada número hay una persona, una familia y gente que les quiere. Si estás preocupado por alguien, contáctale. Pregúntale cómo está. Escucha. Hazle saber que no está solo. Una conversación puede cambiarlo todo», escribió el príncipe Guillermo en X.