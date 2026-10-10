Resuelve lo que te preocupa para sentirte mejor

El Día Mundial de la Salud Mental se celebra cada 10 de octubre desde 1992, tras ser establecido por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el marco de esta fecha, es importante continuar abordando temas relacionados con mejorar la salud de forma integral. La incógnita es: ¿Se puede resolver el sufrimiento? “Es común pensar que el sufrimiento, una experiencia psicológica a la que también se denomina malestar o dolor psicológico, es una parte inevitable de la vida”, explican los expertos en psicología María Ibáñez y Jesús Jiménez, directores del Centro de Psicología e Introspección (P&I). “Sin embargo, se trata de una creencia errónea, ya que el sufrimiento, aunque habitual, no es natural, sino un proceso aprendido. Si podemos aprender lo que realmente necesitamos, también podemos dejar de sufrir”, explican.

“También algunos consideran que sufrir es una experiencia opcional, que depende de la elección de cada persona, pero lo cierto es que el sufrimiento es el resultado de errores psicológicos, y nadie elige equivocarse de manera deliberada, sino por falta de entendimiento, de sabiduría. Por lo tanto, el sufrimiento no es opcional”, según Ibáñez y Jiménez. En todo caso, “cualquier sufrimiento es susceptible de ser resuelto mediante el aprendizaje adecuado”, recalcan. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pérdidas y dolor psicológico

La pérdida de un ser querido, un despido, una ruptura, un conflicto con otra persona... Son muchas las causas externas que pueden provocar sufrimiento, pero, según estos especialistas, “todos podemos aprender a resolver los conflictos que nos hacen sufrir, puesto que todo sufrimiento tiene una solución si se entiende su verdadera causa”. “El sufrimiento se puede acotar en pensamiento, emoción y acción, y se puede resolver si se comprende su génesis, es decir, las causas internas que lo provocan”, argumenta Jesús Jiménez, psicólogo y codirector de P&I (www.introspeccion.com). “Las causas del sufrimiento son pensamientos erróneos que generan emociones negativas”, señala por su parte, María Ibáñez, psicoterapeuta y codirectora de P&I. “Cada pensamiento produce una emoción; funciona como una piedra lanzada a un estanque que produce ondas. Por lo que, si piensas de manera negativa, generarás angustia y miedos. Pero la solución no es pensar de forma positiva, porque eso sería reprimirse”, explica Ibáñez. Por ejemplo, cuando una persona es despedida de su trabajo, “ese despido (acción) puede generar angustia (emoción), la cual es el detonante del sufrimiento, pero detrás se esconden una serie de pensamientos negativos internos, como sentirse incapaz, o inferior, o el miedo a no encontrar trabajo o al futuro económico”, según comenta esta psicoterapeuta.

Tomar consciencia y reflexionar

“El primer paso para resolver aquello que nos hace sufrir consiste en tomar consciencia de ese malestar, y reflexionar sobre la realidad externa que ha detonado ese sufrimiento, pero también siendo conscientes de los pensamientos negativos y emociones generadas en nuestro interior”, añade Ibáñez. Para hacerlo, “no hay que entrenar la mente, sino de aprender a ponerla en orden”, según estos dos expertos. “Para ordenar nuestra vida, necesitamos ordenar nuestra mente, y para eso necesitamos entender la realidad, volviendo nuestra atención hacia nosotros mismos, hacia dentro, sin tratar de cambiarnos ni juzgarnos, solo investigando con ánimo de comprender, de entender qué ocurre y cómo resolverlo”, explica María Ibáñez. “Necesitamos ser conscientes de nuestra propia mente y poder reflexionar, para descubrir las causas racionales de ese dolor psicológico. Necesitamos sentir nuestras emociones, dejar que surjan sin racionalizarlas, rechazarlas ni dejar que nos arrastren, para comprender las causas emocionales de ese sufrimiento. Para entender el miedo hay que explorarlo sintiéndolo”, reflexiona. Advierte, que sin embargo “el ser humano tiende a escapar del sufrimiento distrayéndose, para tratar infructuosamente de no sufrir. Y las diferentes corrientes psicológicas, tanto académicas como alternativas, suelen tratar de paliar los efectos, sin ahondar en las causas” lo que, a juicio de estos dos expertos, es un error.

La evasión no funciona