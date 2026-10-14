Esto se sabe de la explosión de pólvora en Chamelecón que dejó un muerto y dos heridos

Una fuerte explosión en una vivienda utilizada para el almacenamiento de pólvora y la elaboración de productos pirotécnicos se registró en la colonia 10 de Septiembre del sector Chamelecón, dejando una persona muerta y dos heridas.
El lamentable hecho ocurrió a eso de las 10:00 de la noche, generando pánico y zozobra entre los vecinos de la zona tras el estallido en la infraestructura del inmueble afectado.
Como resultado preliminar del siniestro, las autoridades confirmaron la muerte de José Guadalupe Rodríguez Pérez, de 42 años. Los heridos de gravedad fueron identificados como Lesly Sarahí Argueta Cruz, de 38 años, y Guadalupe Rodríguez, de 72 años, padre de la víctima mortal.
Las primeras indagaciones y las inspecciones realizadas apuntan a que la vivienda funcionaba clandestinamente como un depósito y taller artesanal para la manipulación y almacenamiento de material pirotécnico, infringiendo las normativas de seguridad.
Ante la alerta emitida por los residentes, elementos de los cuerpos de socorro y unidades de emergencia se desplazaron hacia el lugar para brindar los primeros auxilios a las personas afectadas y proceder con su estabilización.
En el lugar de los hechos se pudo observar la magnitud de los daños materiales, donde la estructura de la casa quedó prácticamente destruida.
De igual manera, las autoridades competentes iniciaron un riguroso operativo y peritaje en la zona para esclarecer las causas exactas del siniestro y determinar las responsabilidades legales correspondientes en torno al manejo irregular de pólvora.
Por su parte, los bomberos indicaron que fuentes de calor como el sistema eléctrico y la energía estática —relacionada con la manipulación de la pólvora— podrían ser las causas del siniestro, aunque revelaron que todavía no existe una versión oficial.
Asimismo, revelaron que la explosión se originó exactamente en una galería adyacente a la vivienda. “Vamos a determinar un informe técnico (...) en el cual se van a dar detalles de lo que provocó el incendio”, indicó el teniente de los bomberos, Willian Rivera.
Los vecinos del sector manifestaron su profunda consternación ante el hecho, reiterando el peligro latente que representan los almacenes clandestinos de pirotecnia situados en medio de zonas altamente pobladas de San Pedro Sula.