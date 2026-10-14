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Tragedia en Chamelecón: Las imágenes de la explosión de pólvora que dejó un muerto y dos heridos

La víctima mortal fue identificada como José Guadalupe Rodríguez Pérez, y los heridos como Lesly Sarahí Argueta Cruz y Guadalupe Rodríguez

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Ayer martes, en horas de la noche, se registró una explosión en una vivienda que era utilizada para el almacenamiento clandestino de productos elaborados a base de pólvora en la colonia 10 de Septiembre, sector Chamelecón.
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El estallido, que alarmó a los vecinos de la zona, dejó un saldo preliminar de un muerto y dos afectados con quemaduras de consideración.
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Ante la emergencia, elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Tercer Batallón de la Policía Militar del Orden Público, se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos para brindar asistencia humanitaria.
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Asimismo, las autoridades policiales coordinaron acciones con el Cuerpo de Bomberos para controlar la situación y mitigar los daños en el sector. Desafortunadamente, la vivienda quedó destruida.
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El reporte oficial detalla que la víctima mortal fue identificada como José Guadalupe Rodríguez Pérez, de 42 años. Su cuerpo fue trasladado posteriormente a la morgue forense para los trámites legales de ley.
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Entre las personas que resultaron heridas y con quemaduras severas se ha logrado identificar a Lesly Sarahí Argueta Cruz, de 38 años, y Guadalupe Rodríguez, de 72 años.

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Las víctimas recibieron atención prehospitalaria de emergencia en el sitio del desastre por parte de los uniformados y paramédicos de la clínica del Comando de la PMOP en Chamelecón.
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Para agilizar la atención médica, se estableció una estrecha coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que permitió movilizar unidades de ambulancia de manera oportuna hacia el lugar del incidente para el rescate y auxilio de los sobrevivientes. Imagen del portón de la vivienda donde se registró el siniestro.
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Finalmente, los heridos fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde continúan recibiendo asistencia médica especializada.
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