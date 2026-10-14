El error de Vinicius, lágrimas de crack, locura del Real Madrid y récord de Mbappé

El Real Madrid protagonizó otra noche de locura en la Champions League: firmó una remontada 3-4 ante la Roma en el Olímpico.
Mourinho regresó al Estadio Olímpico de la Roma tras haber sido su entrenador hace unas temporadas.
Este fue el 11 titular del Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Diomande, Vinicius y Mbappé.
Los blancos empezaron teniendo problemas con el cuadro italiano y, por ende, sufrieron el primer golpe en el duelo.
Marten de Roon fue el encargado de abrir el marcador apenas en el minuto 20 del partido.
Sin embargo, cinco minutos después Mbappé encontró el tanto del empate. Con este duelo, el francés (27 años y 298 días) se convirtió, al ser alineado en el encuentro del Real Madrid ante la Roma, en el jugador más joven de la historia en llegar a 100 partidos disputados en la Liga de Campeones de fútbol, superando el récord del argentino Leo Messi (28 años y 84 días).
Mbappé desempata en la tabla clasificatoria con jugadores históricos de la máxima competición europea que se quedaron en 99 encuentros, como el exmadridista español José María Gutiérrez 'Guti', el alemán Bastian Schweinsteiger y el croata Ivan Rakitic.
Las lágrimas de Manu Koné tras salir lesionado en el primer tiempo del duelo en Champions League.
El Real Madrid se iba al descanso en el Olímpico con el empate 1-1 ante la Roma.
Para la segunda parte se le venían los problemas al Real Madrid y con un villano: Donyell Malen, quien se destapó con un doblete
El segundo llegó a partir de un error de Vinicius: En la salida, Courtois mandó el pase al brasileño, que de espaldas intentó un taconazo muy arriesgado en la zona del centro del campo.
Sin embargo, los jugadores de la Roma estuvieron atentos para robar el balón y terminar con el gol de Malen.
Malen estaba siendo el verdugo de la Roma ante el Real Madrid y lo estaban sentenciando a los 58 minutos.
Una noche inolvidable para el neerlandés que selló un doblete en menos de siete minutos.
Posteriormente, Vinicius fue reemplazado por Endrick. Así salió el brasileño tras su cambio.
Real Madrid pudo acortar distancias, pero el gol de Mbappé fue anulado por este insólito fuera de juego.
Sin embargo, al Real Madrid no lo puedes dar por muerto y cuestión de siete minutos le remontaron a la Roma en el Olímpico.
Y los dos cambios rindieron frutos: Endrick y Carlos Espí emparejaban el partido. Una locura en la recta final con el 3-3.
Y cuando todo parecía indicar que iba a terminar en un empate, se vino el cuarto gol. Antonio Rudiger apareció tras un tiro de esquina y mandaba a guardar el balón para el 3-4 del duelo. Una locura en Italia.
Real Madrid terminó firmando otra noche épica en la Champions League y, con ello, su segunda victoria en la temporada.