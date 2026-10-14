El error de Vinicius, lágrimas de crack, locura del Real Madrid y récord de Mbappé

Sin embargo, cinco minutos después Mbappé encontró el tanto del empate. Con este duelo, el francés (27 años y 298 días) se convirtió, al ser alineado en el encuentro del Real Madrid ante la Roma, en el jugador más joven de la historia en llegar a 100 partidos disputados en la Liga de Campeones de fútbol, superando el récord del argentino Leo Messi (28 años y 84 días).