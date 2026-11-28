La octava edición de Brunch for a Cause de la Revista Estilo tuvo lugar en Café Alira de San Pedro Sula. Se realizó a beneficio del programa oncológico Listones de Amor, para apoyar la prevención y detección temprana del cáncer de mama, en el marco del Mes Rosa. En la foto: Norma Farias, Sarahí Sánchez, Lillie Abufele, Jacqueline Babún, Giselle Downing, Melany Galeano de Robelo, Virginia Valladares y Leyla Faraj.
Lorena Herrera y Karla Galeano
Jacqueline Babún, Leyla de Faraj y Leyla Faraj
Giselle Downing, Marna Schmidt y Sarahí Sanchéz
Pollet Cañadas y Marjurie Sarres
El saxofonista Abraham Laínez de la Orquesta Más Música Más Esperanza.
Leyla de Faraj y su hija Leyla Faraj
Lille Abufele y Leyla de Faraj
Francesca Heyer, Sandra Yacamán y Giselle Downing
Sonia Escoto, Gloria Celeste Rodríguez, Marina Rápalo y Lisseth Argüello
La marca Geely de Isuzu dispuso para las invitadas stickers, llaveros y pintura acrílica, para decorar la SUV que Geely exhibió para el evento.
Norma Farías, Lorena Alfaro y Jaqueline Babún
Supermercados Colonial llevó aperitivos para las invitadas.
Paula Yanes y Emily Brandel
Karla y Melany Galeano
Dulce María Mejía y Gabriela Sánchez
Gabriela Sánchez y Sarahí Sánchez
Lille Abufele y Jaqueline Babún
Ana Ordoñez y Marjurie Sarres
Fanny Hawit, Blanca Villela y Lorna Knuth
Virginia Valladares, Brand Manager de Geely.
Melany Galeano, representación de Cargill con su marca Pollo Norteño.
Giselle Downing y Patricia Jaar, representantes de Diagnos al momento de hacer entrega simbólica de un importante donativo al Programa Listones de Amor.
Sarahi Sánchez hizo entrega de un importante donativo al Programa Listones de Amor.
Androlla de Mitri, Lorna Knuth, Leyla de Faraj y Androlla Mitri
Durante el evento la marca Geely tuvo en exhibición varios vehículos.
El Starray de Geely.
Sarahí Sánchez, Laura Blanco, Marna Schmidt, Gabriela Sánchez, Lorna Knuth y Alicia de Gao
Las asistentes pudieron disfrutar de un ambiente cómodo y sofisticado.