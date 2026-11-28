La octava edición de Brunch for a Cause de la Revista Estilo tuvo lugar en Café Alira de San Pedro Sula. Se realizó a beneficio del programa oncológico Listones de Amor, para apoyar la prevención y detección temprana del cáncer de mama, en el marco del Mes Rosa. En la foto: Norma Farias, Sarahí Sánchez, Lillie Abufele, Jacqueline Babún, Giselle Downing, Melany Galeano de Robelo, Virginia Valladares y Leyla Faraj.