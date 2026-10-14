Precio del dólar este miércoles 14 de octubre en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este miércoles 14 de octubre un incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9020 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0365. Ambas cotizaciones aumentaron respecto al martes 13 de octubre, cuando se situaron en L26.8883 para la compra y L27.0227 para la venta.

El ajuste representa un incremento de L0.0137 en la compra y L0.0138 en la venta por cada dólar, según los datos oficiales del BCH.