Joven muere tras que su hermano la violó y quemó en Tela, Atlántida: Policía

San Pedro Sula. La jovencita Norma Aracely Guevara Quintanilla murió después de permanecer 45 días en coma por las quemaduras que le habría provocado su hermano, quien, según averiguaciones policiales, también la agredió sexualmente en Tela, Atlántida. Autoridades policiales informaron que Norma Aracely (de 24 años) murió el lunes 12 de octubre de 2026 en el hospital Mario Rivas, donde permaneció entre la vida y la muerte debido a las quemaduras de cuarto grado que sufrió en el cuerpo.

Su cadáver fue reconocido por las autoridades en la morgue del centro hospitalario a las 2:45 p. m. de ese lunes. En la relación de los hechos divulgada por la Policía se establece que, según la declaración de familiares de la víctima, el 22 de agosto de 2026 Norma Guevara salió con su hermano, Bayron Josué Quintanilla Sánchez, con dirección a la aldea El Guano, en Tela, Atlántida. Al notar que la joven no aparecía, sus familiares denunciaron su desaparición ante la Policía y comenzaron a buscarla. La encontraron la mañana del domingo 23 de agosto en una casa abandonada, todavía con signos vitales. Norma Aracely fue trasladada al Hospital de Área Tela Integrado y, ese mismo día, remitida al Mario Rivas, donde permaneció bajo supervisión médica hasta que falleció el lunes 12 de octubre debido a la gravedad de las quemaduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Detenido

Las averiguaciones policiales indican que, al llegar a la casa abandonada, Bayron Josué habría abusado sexualmente de su hermana, luego la habría amarrado y le habría tapado la boca. Posteriormente, presuntamente le roció gasolina y le prendió fuego. La Policía informó que el sospechoso, Bayron Josué Quintanilla Sánchez, permanece privado de libertad desde el domingo 23 de agosto de 2026.