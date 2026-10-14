Sicarios asesinan a Jochito Cabañas en su propia casa en Juticalpa

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba en su casa cuando fue atacada por hombres desconocidos.

Juticalpa, Honduras. Un hombre identificado preliminarmente como Jochito Cabañas fue asesinado la noche del martes en el interior de su propia vivienda, ubicada en la aldea Plan de Turcios, en el municipio de Juticalpa , departamento de Olancho.

El hecho violento generó alarma en la zona, aunque hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre cómo ocurrió el crimen. Vecinos alertaron a las autoridades al escuchar los disparos.

Se desconocen las circunstancias en las que se produjo el ataque, así como los motivos que habrían llevado a los responsables a quitarle la vida al hombre.

Por ahora, no se ha informado sobre la identidad de los sospechosos ni sobre posibles capturas relacionadas con el caso.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato de Jochito Cabañas e identificar a los responsables de este hecho violento registrado en Juticalpa, Olancho.