Hondureño mata a su hermano durante una discusión familiar en Puerto Cortés

Cortés, Honduras. Un hombre identificado preliminarmente como Mario Roberto Escobar, de 48 años, murió este martes tras presuntamente ser atacado por su propio hermano durante una discusión familiar en el barrio San Isidro, en Puerto Cortés, Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, Mario Roberto Escobar habría recibido varias heridas provocadas con un machete durante el altercado. Hasta el momento, no se han esclarecido las causas que originaron la discusión entre ambos hermanos.

Los primeros reportes señalan al hermano de Escobar como el presunto responsable de su muerte. Sin embargo, las circunstancias del hecho aún están bajo investigación de las autoridades.

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recabar información que permita esclarecer lo sucedido.