Dictan detención judicial a Ricardo Salgado por asesinato y maltrato animal

Tegucigalpa, Honduras. Un juez de Letras Penal dictó detención judicial contra Ricardo Esteban Salgado Solano, acusado de asesinato, dos delitos de parricidio en grado de ejecución de tentativa acabada, maltrato animal y atentado, por hechos ocurridos el viernes 9 de octubre en la colonia Los Pinos, de Tegucigalpa.

Ricardo Salgado Solano es señalado de asesinato en perjuicio de Sandra Verónica Salgado, así como de dos delitos de parricidio en su grado de ejecución de tentativa acabada, en perjuicio de su madre y su abuela.

De acuerdo con las investigaciones, el viernes 9 de octubre el ahora imputado habría atacado con un machete a tres miembros de su familia y a una mascota en la colonia Los Pinos, en la capital hondureña.