Dictan detención judicial a Ricardo Salgado por asesinato y maltrato animal

Tegucigalpa, Honduras. Un juez de Letras Penal dictó detención judicial contra Ricardo Esteban Salgado Solano, acusado de asesinato, dos delitos de parricidio en grado de ejecución de tentativa acabada, maltrato animal y atentado, por hechos ocurridos el viernes 9 de octubre en la colonia Los Pinos, de Tegucigalpa.
Ricardo Salgado Solano es señalado de asesinato en perjuicio de Sandra Verónica Salgado, así como de dos delitos de parricidio en su grado de ejecución de tentativa acabada, en perjuicio de su madre y su abuela.
De acuerdo con las investigaciones, el viernes 9 de octubre el ahora imputado habría atacado con un machete a tres miembros de su familia y a una mascota en la colonia Los Pinos, en la capital hondureña.
Además del asesinato y los dos delitos de parricidio, el imputado enfrenta un cargo por maltrato animal, en perjuicio de un gato, según la información judicial.
También se le supone responsable del delito de atentado, en perjuicio de las autoridades policiales. Los cargos forman parte del proceso penal abierto en su contra.
La detención judicial fue dictada durante la Audiencia de Declaración de Imputado, en la que el juez conoció los señalamientos presentados contra Salgado Solano. La medida implica que permanecerá bajo custodia mientras continúa el proceso, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.
La Audiencia Inicial quedó programada para el jueves 15 de octubre, a la 1:30 de la tarde, cuando se dará continuidad al proceso judicial por los delitos que se le imputan.