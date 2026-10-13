Así eran Roxana y Nesly, la madre e hija que murieron tras accidente en la CA-5

Tegucigalpa, Honduras. Una mujer y su hija de tres años murieron la noche del lunes 12 de octubre tras ser atropelladas por un vehículo tipo pick-up en la carretera CA-5, a la altura de la comunidad de El Porvenir, en el departamento de Comayagua. La mujer fue identificada como Roxana Paola Cortés, mientras que la niña respondía al nombre de Nasly Adriana Velásquez. Ambas perdieron la vida en el lugar debido a la gravedad del impacto. De acuerdo con los primeros reportes, madre e hija habían salido a realizar unas compras y regresaban cuando fueron embestidas por un pick-up de color negro.

El atropellamiento ocurrió en un tramo de la carretera CA-5 que atraviesa la comunidad de El Porvenir. El impacto fue tan fuerte que las dos víctimas quedaron sin vida sobre el pavimento. Personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre el hecho, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad hasta el lugar del accidente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Según la información disponible, el vehículo involucrado presentó daños considerables en la parte delantera, aparentemente producto del impacto. Sin embargo, no se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento. Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron hasta el sitio para atender la emergencia e iniciar las diligencias correspondientes.