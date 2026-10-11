Así fue el hallazgo del joven lanzado a una cloaca en Tegucigalpa; cae sospechoso

El hallazgo del cuerpo de Jack Isaí López Castro, de 23 años, en una cloaca de la residencial San José de la Vega, en Tegucigalpa, dio paso a una investigación que ya deja la captura de un sospechoso. El joven fue encontrado sin vida el pasado 8 de octubre, en un sector cercano al río San José.
Fueron guardias de seguridad de la residencial quienes descubrieron el cuerpo dentro de una alcantarilla, a un costado del río. Tras alertar a las autoridades, se coordinó la intervención del Cuerpo de Bomberos para recuperar los restos.
Los bomberos tuvieron que ingresar a la cloaca con ayuda de lazos y una camilla para realizar la extracción. Según el reporte de la institución, el cuerpo de López Castro estaba sin vida en el interior de la alcantarilla, por lo que fue necesario desplegar las maniobras de rescate.
“De manera exitosa se logró la extracción de un cuerpo que correspondía al nombre de Jack Isaí López Castro, de 23 años, quien se encontraba sin vida en el interior de una alcantarilla en la residencial La Vega de Tegucigalpa, a cercanías del río”, informó el Cuerpo de Bomberos.
De acuerdo con los reportes preliminares, el joven presentaba heridas en el abdomen y habría sido arrojado desde una altura aproximada de seis metros. Cuando fue recuperado, su cuerpo estaba cubierto de aguas negras y otros desperdicios acumulados en el conducto.
Después de la extracción, los restos fueron trasladados a Medicina Forense para los procedimientos correspondientes. Las circunstancias exactas de la muerte y los detalles previos al hallazgo forman parte de las diligencias que deben esclarecer las autoridades.
En el avance de las investigaciones, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un hombre de 42 años, señalado como sospechoso de estar involucrado en el crimen del joven.
El detenido, conocido con el alias de “El Gordo”, es originario de Francisco Morazán y reside en la colonia Centroamericana de Comayagüela. Según las indagaciones preliminares, sería presunto integrante de la Pandilla 18.
Las primeras hipótesis policiales apuntan a que el crimen podría estar relacionado con disputas entre maras y pandillas por el tráfico de drogas. Sin embargo, el móvil deberá ser confirmado por las autoridades a medida que avance la investigación.
La captura representa un avance en el caso, aunque la responsabilidad del sospechoso deberá establecerse mediante el proceso judicial correspondiente.