A audiencia inicial acusado de matar a joven y lanzarlo a pozo séptico en Tegucigalpa

Tras la captura del sospechoso y la posterior orden de detención judicial dictada en la audiencia de declaración de imputado, el Ministerio Público presentará la carga probatoria recabada.

El crimen conmocionó a los vecinos de la residencial La Vega , en Tegucigalpa, luego de que el cadáver de López Castro fuera descubierto sin vida en el interior de un pozo séptico ubicado dentro de una vivienda del sector.

Tegucigalpa . La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) se encuentra lista para comparecer el próximo jueves 15 de octubre a la audiencia inicial en el proceso penal instruido en contra de Samuel Antonio Ulloa Pinel , a quien las autoridades señalan como el presunto responsable del asesinato del joven Jack Isaí López Castro .

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional y la fiscalía, los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves 8 de octubre, alrededor de las 7:30 p.m., cuando la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en la residencia de un amigo, en compañía del imputado y otro sujeto.

Con el pasar de las horas y bajo los efectos del alcohol, en el lugar se desencadenó un acalorado altercado verbal en el que, supuestamente, la víctima amenazó de muerte a Ulloa Pinel. Ante dicha situación, el encausado habría reaccionado de forma violenta, desenvainando un arma cortopunzante con la que atacó brutalmente a Jack Isaí López.

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Durante la agresión, los testigos presentes intentaron intervenir para detener el ataque; sin embargo, el agresor los amenazó advirtiéndoles que no se metieran. Ante el peligro inminente, los presentes optaron por huir de la vivienda para salvaguardar sus vidas.

Al regresar a la propiedad al día siguiente, los testigos observaron severas manchas de sangre en el inmueble, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades policiales.

Tras el macabro hallazgo en la fosa séptica, la Fiscalía busca lograr un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva durante la audiencia del próximo jueves.