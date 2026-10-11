Capturan a "Jack", supuesto integrante de la MS-13 en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un hombre señalado como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante un operativo realizado en la colonia La Travesía, en la capital hondureña.
El sospechoso, de 42 años, es conocido con el alias de “Jack” y, según la información proporcionada por las autoridades, estaría vinculado a dicha estructura criminal.
Durante la intervención policial, los agentes encontraron en su poder 113 envoltorios que contendrían sustancias presuntamente ilícitas, entre ellas marihuana, crack y cocaína. Asimismo, le decomisaron dinero en efectivo.
Tras su detención, el hombre fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público, donde se continuará con el procedimiento legal correspondiente.
Las sustancias incautadas serán sometidas a los análisis respectivos para determinar su composición y confirmar su naturaleza, mientras las autoridades avanzan con las diligencias del caso.