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Capturan a "Jack", supuesto integrante de la MS-13 en Tegucigalpa

Un hombre de 42 años, conocido con el alias de “Jack”, fue detenido en la colonia La Travesía, en Tegucigalpa, durante un operativo en el que le decomisaron 113 envoltorios de supuestas drogas y dinero en efectivo

Capturan a Jack, supuesto integrante de la MS-13 en Tegucigalpa

El sospechoso fue detenido en la colonia La Travesía, en Tegucigalpa, donde las autoridades le decomisaron 113 envoltorios de supuestas drogas.

Tegucigalpa, Honduras. Un hombre señalado como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante un operativo realizado en la colonia La Travesía, en la capital hondureña.

El sospechoso, de 42 años, es conocido con el alias de “Jack” y, según la información proporcionada por las autoridades, estaría vinculado a dicha estructura criminal.

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Durante la intervención policial, los agentes encontraron en su poder 113 envoltorios que contendrían sustancias presuntamente ilícitas, entre ellas marihuana, crack y cocaína. Asimismo, le decomisaron dinero en efectivo.

Tras su detención, el hombre fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público, donde se continuará con el procedimiento legal correspondiente.

Las sustancias incautadas serán sometidas a los análisis respectivos para determinar su composición y confirmar su naturaleza, mientras las autoridades avanzan con las diligencias del caso.

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Redacción La Prensa
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