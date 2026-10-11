Capturan a "Jack", supuesto integrante de la MS-13 en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un hombre señalado como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante un operativo realizado en la colonia La Travesía, en la capital hondureña.

El sospechoso, de 42 años, es conocido con el alias de “Jack” y, según la información proporcionada por las autoridades, estaría vinculado a dicha estructura criminal.